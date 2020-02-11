Сканеры лица и отпечатков пальцев предлагают установить во всех ЦОНах Казахстана

Астана. 11 февраля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сканеры лица и отпечатков пальцев предлагают установить во всех Центрах обслуживания населения (ЦОНах) Казахстана.



«Предлагается законодательно закрепить порядок сбора и использования биометрических данных. Это предоставит возможность человеку получать услуги, используя, к примеру, свои отпечатки пальца и изображение лица не только в некоторых ЦОНах Нур-Султана, Алматы и Кызылорды, а практически во всех отделениях корпорации «Правительство для граждан» по всей стране. То есть у граждан будет выбор, какой подход использовать: традиционный, для которого нужны паспорт, удостоверение личности, ЭЦП (электронная цифровая подпись – КазТАГ); или современный – подтверждая свою личность отпечатком пальца или изображением лица по аналогии с Touch ID и Face ID на мобильных телефонах», - сообщил во вторник в мажилисе вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аблайхан Оспанов, рассказывая о законопроекте, регулирующем вопросы цифровых технологий.



По словам вице-министра, в нескольких центрах обслуживания населения в городах Нур-Султан, Алматы и Кызылорда уже реализован «в пилотном режиме».



«Использование биометрических данных должно облегчить процесс получения государственных услуг для граждан», - отметил он.



По словам Оспанова, реализация предлагаемых подходов при внедрении цифровых технологий «будет способствовать созданию прозрачной системы госуправления, а также на основе аналитики данных развивать секторы экономики за счет точного планирования и прогнозирования социально-экономических показателей».



«Эти меры, в свою очередь, позволят улучшить инвестиционный климат в сфере ІТ, усилить защиту персональных данных и обеспечение национальной безопасности, а также выстроить эффективную обратную связь с населением», - заключил он.