«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 12 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.19 KZT
  • €1 = 412.64 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Хакеров для записи детей в детсады нанимают родители в Уральске

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:43
Хакеров для записи детей в детсады нанимают родители в Уральске
Фото ©Турар Казангапов
Проблему записи детей в детские сады подняла на отчетной встрече акима ЗКО одна из членов общественного совета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Женщина выразила мнение, что детские сады, систему записи в которые сделали прозрачными путем регистрации через портал, наоборот, теперь имеют коррупционные схемы.

"Дело в том, что, чтобы записаться, нужно вставать в 7.00, чтобы успеть забронировать себе место онлайн. Садик причем может выпасть любой: родители могут жить в 5-м микрорайоне, а садик, в который они записались, находится в Зачаганске. Для этого родители нанимают определенных людей, которые занимаются проблемой с записью вместо них. Я считаю, что в этом есть коррупционная связь", - объяснила женщина суть проблемы.

На вопрос ответил руководитель управления цифровизации ЗКО Сакен Нуртазаев. По его словам, новая система, наоборот, более прозрачна и имеет преимущества.

"Когда раньше было распределение по садикам, это была большая очередь. Ребенок рождается, он находится на пятитысячном месте в очереди, а ему через пять лет уже идти в детский сад. Задача у нас стояла такая: убрать огромную очередь и коррупционные риски. Раньше то, пойдет ваш ребенок в садик или нет, решал только директор заведения, где и был риск коррупции. Сейчас это решает система, которая полностью прозрачна, и к ней никто не имеет доступ", - пояснил руководитель.

Он также добавил, что факты того, что люди нанимают айтишника, чтобы выбить место в садике, действительно имеются. В управлении слышали о них и дали заявление об этом факте в уполномоченные органы.

"Тот же айтишник, даже если ловит эту очередь, он в систему не заходит, у него нет доступа, и работает он лишь по частной договоренности. Понятное дело, что самые популярные садики - в Зачаганске и в центре города - забиваются сразу, но свободны садики на окраинах города. Я сам лично отдал свою дочь в садик № 48, записав ее через портал. Люди жалуются потому, что раньше можно было записаться в популярный садик иными путями, а сейчас этого сделать нельзя", - добавил Сакен Нуртазаев.

Ситуацию прокомментировал и аким ЗКО Гали Искалиев.

"Нужно действительно строить больше садиков. Сейчас, если есть потребность в детских садах, мы проектируем их на первых-вторых этажах будущих домов. Сейчас мы сделали анализ и нашли 400 свободных мест в детских садах, которые открыты для записи", - дополнил он.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика