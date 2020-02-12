Хакеров для записи детей в детсады нанимают родители в Уральске

Проблему записи детей в детские сады подняла на отчетной встрече акима ЗКО одна из членов общественного совета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".



Женщина выразила мнение, что детские сады, систему записи в которые сделали прозрачными путем регистрации через портал, наоборот, теперь имеют коррупционные схемы.



"Дело в том, что, чтобы записаться, нужно вставать в 7.00, чтобы успеть забронировать себе место онлайн. Садик причем может выпасть любой: родители могут жить в 5-м микрорайоне, а садик, в который они записались, находится в Зачаганске. Для этого родители нанимают определенных людей, которые занимаются проблемой с записью вместо них. Я считаю, что в этом есть коррупционная связь", - объяснила женщина суть проблемы.



На вопрос ответил руководитель управления цифровизации ЗКО Сакен Нуртазаев. По его словам, новая система, наоборот, более прозрачна и имеет преимущества.



"Когда раньше было распределение по садикам, это была большая очередь. Ребенок рождается, он находится на пятитысячном месте в очереди, а ему через пять лет уже идти в детский сад. Задача у нас стояла такая: убрать огромную очередь и коррупционные риски. Раньше то, пойдет ваш ребенок в садик или нет, решал только директор заведения, где и был риск коррупции. Сейчас это решает система, которая полностью прозрачна, и к ней никто не имеет доступ", - пояснил руководитель.



Он также добавил, что факты того, что люди нанимают айтишника, чтобы выбить место в садике, действительно имеются. В управлении слышали о них и дали заявление об этом факте в уполномоченные органы.



"Тот же айтишник, даже если ловит эту очередь, он в систему не заходит, у него нет доступа, и работает он лишь по частной договоренности. Понятное дело, что самые популярные садики - в Зачаганске и в центре города - забиваются сразу, но свободны садики на окраинах города. Я сам лично отдал свою дочь в садик № 48, записав ее через портал. Люди жалуются потому, что раньше можно было записаться в популярный садик иными путями, а сейчас этого сделать нельзя", - добавил Сакен Нуртазаев.



Ситуацию прокомментировал и аким ЗКО Гали Искалиев.



"Нужно действительно строить больше садиков. Сейчас, если есть потребность в детских садах, мы проектируем их на первых-вторых этажах будущих домов. Сейчас мы сделали анализ и нашли 400 свободных мест в детских садах, которые открыты для записи", - дополнил он.