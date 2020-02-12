174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными выплатами

Общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет более 10,5 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт ЕНПФ.



Как сообщается, несмотря на регулярное оповещение со стороны ЕНПФ о необходимости своевременного обращения за пенсионными выплатами, 174 тыс 235 человек (по данным на 01 января 2020года), достигших пенсионного возраста и имеющих накопления в ЕНПФ, до сих пор этого не сделали.



Общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10 604 764 131 тенге.



«ЕНПФ проводит целый ряд мероприятий для всех получателей, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся за выплатами: рассылку на казахском и русском языках SMS-сообщений, уведомлений на электронную почту, а также отправку корреспонденции на почтовые адреса получателей.



На сайте ЕНПФ и в социальных сетях на постоянной основе размещается информация по данной теме», — отметили в пресс-службе фонда.



Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства.



При себе необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность получателя, и оригинал для сверки, а также сведения о банковском счете, на который будут поступать выплаты из пенсионных накоплений одновременно с пенсией из бюджета.



«Лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста — это мужчины 63 лет и женщины, достигшие с 1 января 2020 года 59,5 лет, а также лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику», — напомнили в ЕНПФ



Отмечается, что если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает 12-ти кратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2020 году размер минимальной пенсии 38 636 тенге, 12-ти кратный размер — 463 632 тенге), то она выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно.



«Сообщите вашим знакомым и близким, достигшим пенсионного возраста, о необходимости проверки своих пенсионных накоплений в ЕНПФ и подаче соответствующего заявления на выплаты в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства», — призвали в ЕНПФ.