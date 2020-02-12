Airbus показал модель пассажирского лайнера будущего

На авиасалоне в Сингапуре компания Airbus представила сегодня, 11 февраля, «зелёную» модель пассажирского самолёта будущего. Внешне лайнер органично смотрелся бы в продолжении известного блокбастера «Звездные войны», при этом предлагаемая модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу, передаёт Би-би-си.



Эту задачу в рамках борьбы с изменениями климата пытаются решить все авиакомпании-гиганты. Путём совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полёте, что поможет сократить объёмы используемого топлива на 20%.



Первые лётные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции и продолжатся до середины 2020 года на полигоне европейского авиастроителя недалеко от Тулузы.



Неясными остаются два момента: останутся ли в самолёте окна и как будут расставлены пассажирские кресла, отмечает британская новостная служба.



По мнению специалистов, сидеть в лайнере такой формы придётся намного дальше от центра воздушного судна, из-за чего людей может гораздо сильнее укачивать во время полёта.