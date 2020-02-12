Китайский коронавирус: могут ли животные Казахстана быть переносчиками инфекции

Эксперты говорят, что источником нового коронавируса стали дикие животные. А могут ли они переносить nCov-2019 по Казахстану? И чем вообще можно заразиться на охоте? Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал исполняющий обязанности гендиректора Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, доктор медицинских наук Токтасын Ерубаев.



Токтасын Ерубаев говорит, что в Казахстане ни разу не находили ни один из подвидов коронавируса. Поэтому специалист уверен, что и nCov-2019 нам опасаться не стоит. Зато стоит задуматься о других болезнях, переносчиками которых могут быть животные.



"Так называемые вновь возникающие инфекции появляются при вторжении человека в ранее не освоенные им места - леса, вместо которых прокладывают дороги и строят дома, места, где идет разведка полезных ископаемых", - рассказал Токтасын Ерубаев.



Он отмечает, что на севере Казахстана можно встретить сибирскую язву, на юге - лейшманиоз, на западе - геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. А еще есть чума, конго-крымская лихорадка, бруцеллез, туляремия.



"Эти болезни кажутся казахстанцам экзотическими, но они даже ближе к нам, чем новый коронавирус из Китая. В Казахстане существует 62 вида диких млекопитающих, которые могут быть опасными в этом плане, это сайгаки, зайцеобразные, дикие кабаны, волки, лисицы, шакалы. Некоторые болезни могут переносить на большие расстояния перелетные птицы. Поедая мясо диких животных, человек может заразиться чумой и сибирской язвой, а также глистной инвазией", - добавил он.



По словам специалиста, чаще всего животные Казахстана переносят чуму. Поэтому в стране еще во времена СССР создали девять противочумных станций. Они расположены в потенциально опасных регионах: в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.



"Чума поражает легкие, вызывает лихорадку и может стать причиной смерти человека. Заразиться ею можно от укусов блох, которые ранее обитали на больных кошках, мышах, верблюдах, сурках. Специалисты противочумных станций постоянно регулируют этот процесс - выезжают в полевые командировки, там дезинфицируют норы, уничтожают блох и берут пробы", - поясняет Ерубаев.



Еще одно распространенное заболевание - бруцеллез. Он передается через мясо и молоко. Животные от него не страдают, а вот человек может стать инвалидом.



Нередко дает о себе знать и сибирская язва. Она требует срочного лечения, иначе шансов выжить у больного практически нет. Болезнь распространяется очень быстро, поэтому при ее обнаружении сразу сжигают всех животных, которые контактировали с переносчиком.



Конго-крымскую лихорадку переносят клещи. Болезнь появляется весной и чаще всего в южных областях Казахстана. Пока нет вакцины, которая защищала бы людей и животных от этого вируса. Единственная возможная профилактика - это уничтожение клещей.



Специалист рассказывает и о туляремии - болезни охотников. Заразиться ею можно от комаров или после употребления воды из водоемов.



"Туляремия погибает при нагревании. Поэтому нужно всегда кипятить воду, молоко, хорошо варить мясо", - говорит эксперт.



Борьбой с природными очагами в Казахстане занимается Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева. Специалисты ведут мониторинг эпидемиологической ситуации, выявляют опасные инфекции, проводят дезинфекцию и дезинсекцию населенных пунктов. Центральная лаборатория находится в Алматы.