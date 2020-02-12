В каких регионах Казахстана чаще воруют невест

Несмотря на то, что подавляющее большинство казахстанского общества считает похищение невесты дикостью, в южных регионах этот обычай все еще встречается, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.



В 2019 году по стране было 210 фактов похищения девушек с целью женитьбы, большая часть из них совершены в Туркестанской области — 102 случая.



В частности, в Туркестане – 29, Сайрамский район и Кентау по 19, Жетысайский — 11 и Мактааральский, Келеский и Толебийский районы по 6.



В Казахстане, люди, похитившие невесту, привлекаются к ответственности по статье статье 125 УК РК «Похищение человека».



Если девушка не давала своего согласия на брак, то ее похищение считается уголовным преступлением. За совершение которого предусматривается наказание в виде лишение свободы от 4 до 7 лет, а совершение данного преступления группой лиц наказывается от семи до 12 лет лишения свободы.



В соответствии с законом «О браке и семье», вступление в брак — это добровольный союз. Если одна сторона не согласна, то брак считается «незаконным».



Учитывая это, прокуратура области призывает молодежь неукоснительно соблюдать закон, так как за необдуманные действия можно понести уголовное наказание.