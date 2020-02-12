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Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 13:04
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
Кадры из видео
Казахстанец записал видео, в котором уверяет, что нашел в новом кошельке чип, "крадущий деньги с банковской карточки". Мужчина стал рассылать ролик через мессенджеры, позже видеозапись появилась в различных пабликах в соцсетях, передает Tengrinews.kz.

Мужчина на видео показывает новый кошелек, который он купил за три тысячи тенге на базаре. Он уверяет, что внутри бумажника был чип, который снял с его банковской карточки две тысячи тенге - все, что было на счету. На видео он просит казахстанцев быть осторожными.

Директор Центра анализа и расследования кибератак Арман Абдрасилов объяснил, что предположения мужчины неверные. В кошельке он нашел защитную метку, называемую "антикража" или "антивор", которую принял за хитроумный чип для незаконного списания денег.

"Антивор" - это специальное приспособление, которое передает сигнал системе безопасности. Такие метки ставят магазины, для того чтобы человек не смог вынести товар бесплатно.

А вот насчет исчезновения денег нужно разбираться подробнее. Возможно, мужчина все же стал жертвой мошенников, но найденный чип тут ни при чем.



Источник: tengrinews.kz
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