Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец

Казахстанец записал видео, в котором уверяет, что нашел в новом кошельке чип, "крадущий деньги с банковской карточки". Мужчина стал рассылать ролик через мессенджеры, позже видеозапись появилась в различных пабликах в соцсетях, передает Tengrinews.kz.Мужчина на видео показывает новый кошелек, который он купил за три тысячи тенге на базаре. Он уверяет, что внутри бумажника был чип, который снял с его банковской карточки две тысячи тенге - все, что было на счету. На видео он просит казахстанцев быть осторожными.Директор Центра анализа и расследования кибератак Арман Абдрасилов объяснил, что предположения мужчины неверные. В кошельке он нашел защитную метку, называемую "антикража" или "антивор", которую принял за хитроумный чип для незаконного списания денег."Антивор" - это специальное приспособление, которое передает сигнал системе безопасности. Такие метки ставят магазины, для того чтобы человек не смог вынести товар бесплатно.А вот насчет исчезновения денег нужно разбираться подробнее. Возможно, мужчина все же стал жертвой мошенников, но найденный чип тут ни при чем.