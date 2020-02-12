Размещать табачные изделия могут запретить магазинам в Казахстане

По мнению мажилисмена, в республике необходимо ужесточить условия для продажи табачных изделий.



В Казахстане предлагают ужесточить условия для продажи табачных изделий, передает Today.kz.



"Создание особо привилегированных условий для распространения продукций табачной индустрии не отвечает интересам ни населения, ни государства, противоречит положениям признанных нами нормативно-правовых актов авторитетных международных организаций", –сказал мажилисмен Тургун Сыздыков нна пленарном заседании нижней палаты Парламента.



Он возмущен тем, что комиссией правительства полностью проигнорированы научно обоснованные аргументы Минздрава "о необходимости запрета выкладки табачной продукции в местах продажи, рекламы табака для детей, но в полном объеме поддержана позиция табачной индустрии, причем с отменой нормы внесенной правительством".



"Получили одобрение ряд важных норм по сдерживанию табачной эпидемии, такие как приравнивание, так называемых новых табачных изделий – нагреваемого табака и электронных систем потребления – вейпов, к обычным сигаретам и другие. Вместе с тем, острую дискуссии вызвала норма, предложенная в проекте правительства, "о запрете выкладки табачных изделий в местах продажи". Борьбу против этой позиции инициировали представители табачной индустрии, которые включили все мыслимые и не мыслимые механизмы чтобы сохранить привилегии для реализации продукции, вредность которой признана мировым сообществом", – заявил депутат.



По его словам, во всех торговых точках, супермаркетах, во многих общественных местах торговцы выкладывают свою продукцию на специально поставляемом индустрией оборудовании, обеспечивая наибольшую видимость, рядом с кассами, на уровне глаз ребенка, с особо притягательным дизайном.