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Размещать табачные изделия могут запретить магазинам в Казахстане

Просмотров:1037 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Размещать табачные изделия могут запретить магазинам в Казахстане
Фото из открытых источников
По мнению мажилисмена, в республике необходимо ужесточить условия для продажи табачных изделий.

В Казахстане предлагают ужесточить условия для продажи табачных изделий, передает Today.kz.

"Создание особо привилегированных условий для распространения продукций табачной индустрии не отвечает интересам ни населения, ни государства, противоречит положениям признанных нами нормативно-правовых актов авторитетных международных организаций", –сказал мажилисмен Тургун Сыздыков нна пленарном заседании нижней палаты Парламента.

Он возмущен тем, что комиссией правительства полностью проигнорированы научно обоснованные аргументы Минздрава "о необходимости запрета выкладки табачной продукции в местах продажи, рекламы табака для детей, но в полном объеме поддержана позиция табачной индустрии, причем с отменой нормы внесенной правительством".

"Получили одобрение ряд важных норм по сдерживанию табачной эпидемии, такие как приравнивание, так называемых новых табачных изделий – нагреваемого табака и электронных систем потребления – вейпов, к обычным сигаретам и другие. Вместе с тем, острую дискуссии вызвала норма, предложенная в проекте правительства, "о запрете выкладки табачных изделий в местах продажи". Борьбу против этой позиции инициировали представители табачной индустрии, которые включили все мыслимые и не мыслимые механизмы чтобы сохранить привилегии для реализации продукции, вредность которой признана мировым сообществом", – заявил депутат.

По его словам, во всех торговых точках, супермаркетах, во многих общественных местах торговцы выкладывают свою продукцию на специально поставляемом индустрией оборудовании, обеспечивая наибольшую видимость, рядом с кассами, на уровне глаз ребенка, с особо притягательным дизайном.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 7 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:35
Больше проблем нет, как курение!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:54
А спиртное как продавали так и продают в открытом доступе....И причем в самых выгодных точках торговых залов..Как и запрет на кальяны- почти в любом заведении курят в открытую....А что молчат по поводу шариков с веселящим газом?Реклама в открытую во всех соцсетях...
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 17:36
Хоть как прячь сигареты толку нет. Тут культура общества должна быть. Папа в семье не должен курить, и с детства прививать мысль, что курят только лохи.
Куришь - меньше заплата. Короче отпуск, и т.д.
 
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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 16:03
–сказал мажилисмен Тургун Сыздыков нна пленарном заседании нижней палаты Парламента...
Тургун, перетрудился ты!!! Всё о народе думаешь! Отдохнуть тебе надо! Лет 10 в особо удалённых местах!
Мдя! Как они меня достали... bazar Вот как работать и улучшать, так нет ни кого... Одни КОРОНА чиновники.

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:51
аргументы Минздрава "о необходимости запрета выкладки табачной продукции в местах продажи

Будут ща из мухи слона делать! Сделайте тогда как в России: там сигареты продают у кассы,так же как и у нас,только они прикрыты ставнями-жалюзями и они не бросаются в глаза.Желающий просто просит кассира открыть жалюзи и называет марку сигарет.Всё! После чего жалюзи закрываются.В чём проблема обязать все магазины установить такие же жалюзи?
Кроме этого там есть специализированные магазины "Табак",где кроме сигарет нет ничего! Заходи и выбирай!
Наши как обычно сейчас перегнут палку foo
 
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 15:38
Запретами проблему не решить! Кто не курит и кто бросил курить им по барабану что и как рекламируют!Курят пусть курят! Пьют пусть пьют! Каждый волен выбирать как ему жить! Чем больше запретов больше соблазна! Бросил курить в 2009 году и как то фиолетово что и как выложено!
 
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 manwyk (Посетители) Сегодня, 14:42
Насвай,который свободно продают,он произведён неизвестно кем и как,лучше будет жевать?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 14:36
Почему не пишут что сладости детям тоже вредно.
Я понимаю, что это маркетинговый ход, чтобы у кассы ребенок начинал клянчить ту или иную сладость, но и их тогда нужно будет убрать.
Давайте вспомним о зубах ребенка, о правильном питании.
 
 

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