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Сокращен список документов для замены прав онлайн в Казахстане

Просмотров:976 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Сокращен список документов для замены прав онлайн в Казахстане
Фото из открытых источников
Список документов, необходимых для замены водительских прав онлайн, сократится. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Today.kz.

О новшестве стало известно на очередной встрече с цифровыми комиссарами.

Министр сообщил, что вопрос комиссаров, озвученный на прошлой встрече, о необходимости распечатки электронного заявления на замену водительского удостоверения и электронного чека об оплате госпошлины, был вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по автоматизации и оптимизации госуслуг (МВК).

"Мы вынесли этот вопрос на МВК. Коллеги из МВД согласились с предложением и сообщили, что во 2 квартале уже изменят бизнес-процесс. Подав заявку на замену прав онлайн, человеку не нужно будет распечатывать саму заявку и чек об оплате госпошлины, чтобы забрать права из ЦОНа", - сказал Аскар Жумагалиев.

Он пояснил, что после внесения изменений в стандарты, гражданину потребуется только удостоверение личности, чтобы забрать новые права в ЦОН.

На встрече с цифровыми комиссарами обсуждались также вопросы оптимизации госуслуг, предложения по совершенствованию портала электронного правительства, оптимизация процессов получения ЭЦП, информационной безопасности.

Отличительной особенностью прошедшей встречи стало приглашение на нее вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Цифровые комиссары задали ему вопросы и озвучили свои предложения, касающиеся электронного паспорта здоровья, прикрепления к поликлинике, возможности просмотра через eGov платежей ОСМС.

Вице-министр поблагодарил участников за полезный фидбэк и рассказал о планируемой отмене пяти справок: справки из психоневрологической, наркологической, противотуберкулезной организаций, о допуске к управлению транспортным средством, о прохождении предварительных обязательных медосмотров.

"После того как ряд государственных органов, которые требует эти справки, проведут необходимые работы в своих системах, чтобы получать данную информацию в автоматическом режиме, эти документы перестанут существовать. Это план текущего года", - заявил Абишев.

Вице-министр также сообщил, что справки 083/У и 086/У до конца первого полугодия будут переведены в электронный формат. Это означает, что гражданин сможет распечатать справку через портал eGov, и в ней отобразятся результаты пройденных в течение года медосмотров.

Все замечания и предложения, озвученные цифровыми комиссарами, вошли в протокол встречи и приняты в работу. О результатах принятых мер Аскар Жумагалиев пообещал рассказать уже на следующей встрече.

Напомним, в сентябре в министерстве цифрового развития создана специальная группа "цифровых комиссаров", в состав которой вошли общественные деятели, журналисты и блогеры, которые ведут общественный мониторинг цифровых инициатив госорганов и сферы госуслуг.

Ранее на заседании межведомственной комиссии по оптимизации и автоматизации государственных услуг предложено расширить перечень документов, которые граждане смогут демонстрировать через мобильное приложение eGov mobile.


Источник: today.kz
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