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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Число инфицированных коронавирусом резко возросло

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Число инфицированных коронавирусом резко возросло
REUTERS©
Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает региональный комитет здравоохранения, в провинции подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. В больницах находятся еще более 33 тысяч человек, из них 5 647 - в тяжелом состоянии. Общее число скончавшихся составило 1 310.

После резкого скачка числа зараженных власти провинции Хубэй заявили, что в их число теперь входят диагностированные новым методом. "По этому методу провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза, диагнозы новым пациентам поставлены согласно новой классификации диагнозов", - говорится в сообщении комитета.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни, это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.


Источник: Tengrinews.kz
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