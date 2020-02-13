Число инфицированных коронавирусом резко возросло

Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Как сообщает региональный комитет здравоохранения, в провинции подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. В больницах находятся еще более 33 тысяч человек, из них 5 647 - в тяжелом состоянии. Общее число скончавшихся составило 1 310.



После резкого скачка числа зараженных власти провинции Хубэй заявили, что в их число теперь входят диагностированные новым методом. "По этому методу провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза, диагнозы новым пациентам поставлены согласно новой классификации диагнозов", - говорится в сообщении комитета.



Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни, это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.