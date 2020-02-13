Казахстанцев хотят отправлять на уборку улиц за избиение жен

Уборка улиц должна стать наказанием для мужчин, которые избивают своих жен. Таким образом Альянс женских сил Казахстана намерен бороться с бытовым насилием, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



"Вы посмотрите на женщин, которые стали жертвами бытового насилия. Мы теряем их. У них теряется физическое здоровье, у них появляются психосоматические заболевания. Это люди, которые попадают в дезадаптацию. И они не могут ориентироваться в нашем обществе", - заявила председатель правления Союза кризисных центров Казахстана Зульфия Байсакова.



Специалисты провели исследование и выяснили, что 40 процентов казахстанок не знают своих прав. Соответственно, не могут себя защитить. Ущемляют их и на работе. Так, 59 процентов представительниц слабого пола не поднимаются по карьерной лестнице. А после 45 они и вовсе оказываются за бортом на рынке труда. Мало женщин и на руководящих постах в политике. В альянсе знают, как исправить ситуацию.



"Нашли такое соглашение с международными организациями, с посольствами по обучению наших женщин, чтобы они стали конкурентоспособными, на тренинги по праймериз. На вот этот предстоящий предвыборный год, до выборов в парламент, во все уровни маслихата, альянс сейчас ставит цель – активно подготовить и сформировать тех женщин на уровне района и республиканском уровне", - отмечает председатель Альянса женских сил Казахстана Раушан Сарсембаева.