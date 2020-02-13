Голый мужчина забрался на крышу многоэтажного дома в Караганде

НУР-СУЛТАН, 13 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Караганды помогли местному жителю спуститься с крыши многоэтажного жилого дома в Караганде. Мужчина забрался туда после ссоры с семьей.Видео, на котором раздетый мужчина сидит на заснеженной крыше многоэтажки, опубликовали в Сети, сообщает polisia.kz.По словам автора ролика, карагандинец забрался на крышу дома со своего балкона, сидел там около 20 минут, пока ему на помощь не подоспели полицейские.Как только сообщение об инциденте поступило на дежурный пульт, сотрудники управления полиции Караганды отправились на место."Сотрудники полка патрульной полиции в составе рядового Дамира Оразова и стажера Тимура Султангазы по прибытию на место обнаружили сидящего на крыше мужчину. После того, как полицейским удалось спустить 31-летнего мужчину с крыши, на место была вызвана машина скорой помощи. По предварительным данным, мужчина находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.По данным медиков, за время пребывания на улице он получил обморожение первой степени пальцев рук и ног.