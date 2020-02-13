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Назван топ-5 самых коррумпированных министерств в Казахстане

Просмотров:186 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Назван топ-5 самых коррумпированных министерств в Казахстане
Иллюстративное фото: NUR.KZ
В антикоррупционной службе назвали самые коррумпированные министерства Казахстана за 2019 год - в топ-5 лидером оказалось МВД, пишет NUR.KZ.

В прошлом году в стране за коррупцию осудили более тысячи человек - 515 из них были госслужащими центральных органов.

В пятерку "лидеров" вошли МВД, Минфин, МО, МИИР и МСХ.

Антикоррупционщики решили проанализировать взяточничество в министерствах - стало известно, кто и за что чаще всего берет в этих госорганах взятки.

В МВД взяточниками чаще оказываются следователи, участковые и инспекторы ДПП - за вознаграждение они не привлекают граждан к уголовной и адмответственности, за послабление для бывших осужденных, за "закрытие глаз" при нарушении ПДД.

В рядах ЧС за взятки помогали трудоустроиться, а также "не замечали" нарушения правил пожарной безопасности.

В топ по количеству осужденных в полиции пошли Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Жамбылская область.

В Минфине за год осужденными за коррупцию оказались 49 лиц - чаще всего за взяточничество. Самые негативные показатели - у органов госдоходов, хуже всего ситуация в Алматы.

В Минобороны осуждены за год 28 лиц - чаще всего это руководители.

Взятки в городах и районах чаще всего брали у призывников, а бюджет похищали при оформлении премий и командировок, а также списания имущества.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития осужденных оказались 20 лиц - чаще это были руководители.

В МСХ - 19 осужденных лиц. Взятки в ведомстве часто фигурировали при оформлении командировок и фиктивном трудоустройстве.


Источник: Nur.kz
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