Внук Назарбаева просит убежища в Великобритании: при чем здесь «Газпром»?

Новая порция откровений и «разоблачений» опубликована на странице Айсултана Назарбаева — внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Страдающий от наркозависимости Айсултан просит политического убежища в Великобритании, обещает дать разгромное интервью изданию «Таймс» и вновь высказывает опасения за свою жизнь.



«В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры, — пишет внук лидера казахстанской нации. — Я прошу в Великобритании политическое убежище».



По словам Айсултана, он владеет информацией о неких коррупционных схемах, связанных с продажами казахстанского газа российскому «Газпрому».



Внук Назарбаева обвинил свою мать Даригу Назарбаеву, председателя Сената, в интригах против его бывшего тестя Кайрата Боранбаева, что в итоге привело к разводу Айсултана с его женой, которую тот, по его словам, «очень сильно любил». Член самой влиятельной в Казахстане семьи сбивчиво рассказывает множество других семейных подробностей, вновь обвиняя мать во всевозможных грехах, а затем заявляет:



«Все другие детали вы прочитаете в интервью Times! Если ещё буду жить!».



Напомним, ранее Айсултан заявил, что является не внуком лидера нации, а его сыном. Этими словами он взбудоражил всю страну. Люди забыли о коррупции, бедности, падающих самолетах и стали оживленно обсуждать, кто кому кем приходится в семье Назарбаевых.