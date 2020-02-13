Внук Назарбаева просит убежища в Великобритании: при чем здесь «Газпром»?

Новая порция откровений и «разоблачений» опубликована на странице Айсултана Назарбаева — внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Страдающий от наркозависимости Айсултан просит политического убежища в Великобритании, обещает дать разгромное интервью изданию «Таймс» и вновь высказывает опасения за свою жизнь.
«В данное время на меня пытается давить семья по-всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры, — пишет внук лидера казахстанской нации. — Я прошу в Великобритании политическое убежище».
По словам Айсултана, он владеет информацией о неких коррупционных схемах, связанных с продажами казахстанского газа российскому «Газпрому».
Внук Назарбаева обвинил свою мать Даригу Назарбаеву, председателя Сената, в интригах против его бывшего тестя Кайрата Боранбаева, что в итоге привело к разводу Айсултана с его женой, которую тот, по его словам, «очень сильно любил». Член самой влиятельной в Казахстане семьи сбивчиво рассказывает множество других семейных подробностей, вновь обвиняя мать во всевозможных грехах, а затем заявляет:
«Все другие детали вы прочитаете в интервью Times! Если ещё буду жить!».
Напомним, ранее Айсултан заявил, что является не внуком лидера нации, а его сыном. Этими словами он взбудоражил всю страну. Люди забыли о коррупции, бедности, падающих самолетах и стали оживленно обсуждать, кто кому кем приходится в семье Назарбаевых.
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