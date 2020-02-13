Человеческие останки обнаружены на месте разбора завалов в Масанчи

В ходе расчистки завалов на месте пожара в здании Торгового центра в селе Масанчи найдены обгоревшие человеческие останки, передает Today.kz.



"11.02.2020 г. в 12:07 часов в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, о том, что в с.Масанчи Кордайского района, в здании "Торговый центр" (после пожара, имеется обрушение крыши), в ходе расчистки, под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки", - говорится в сообщении Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе.



Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-профилактические мероприятия.



Массовые беспорядки в Кордайском районе произошли в ночь на 8 февраля. Погибли 10 человек. После конфликта Жамбылскую область возглавил Бердибек Сапарбаев. В районе введен режим ЧС.