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Человеческие останки обнаружены на месте разбора завалов в Масанчи

Просмотров:461 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Человеческие останки обнаружены на месте разбора завалов в Масанчи
Фото: ia-centr.ru
В ходе расчистки завалов на месте пожара в здании Торгового центра в селе Масанчи найдены обгоревшие человеческие останки, передает Today.kz.

"11.02.2020 г. в 12:07 часов в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, о том, что в с.Масанчи Кордайского района, в здании "Торговый центр" (после пожара, имеется обрушение крыши), в ходе расчистки, под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки", - говорится в сообщении Правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе.

Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

Массовые беспорядки в Кордайском районе произошли в ночь на 8 февраля. Погибли 10 человек. После конфликта Жамбылскую область возглавил Бердибек Сапарбаев. В районе введен режим ЧС.


Источник: today.kz
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