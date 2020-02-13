Интервьюеры переписи населения будут ходить с шарфами и портфелями синего цвета

В период проведения переписи населения 2020 года планируется привлечь и трудоустроить 32,5 тысячи человек, передает BaigeNews.kz.



Проводить перепись будут граждане Казахстана старше 18 лет, имеющие навыки работы с планшетом. Требования к стражу работы и к профессиональному образованию не предъявляются.



При проведении опроса, они будут обязаны иметь при себе:



1) удостоверение интервьюера с фотографией, указанием ФИО, датой выдачи и срокам его действия, подписью и печатью территориального органа статистики;



2) шарф синего цвета с символикой переписи населения;



3) портфель синего цвета с символикой переписи населения.



Наличие удостоверения, портфеля и шарфа - обязательное условие при посещения жилищ интервьюерами.



С переписным персоналом будут заключаться договора по возмездному оказанию услуг. За 30 дней при полном объеме оказанных услуг каждому интервьюеру будет выплачено 75 743 тенге. Инструктор-контролеру за 45 дней работы выплатят 113 614 тенге.



В комитете по статистике подчеркнули, что привлекать преподавателей к переписи населения не будут.



Напомним, перепись населения в Казахстане пройдет в два этапа и стартует 1 июня 2020 года. Те, кто прошел опрос в онлайн-режиме, опрашиваться интервьюерами не будет. На перепись населения из бюджета будет выделено 8,2 миллиарда тенге.