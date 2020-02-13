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Интервьюеры переписи населения будут ходить с шарфами и портфелями синего цвета

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Интервьюеры переписи населения будут ходить с шарфами и портфелями синего цвета
Фото из открытых источников
В период проведения переписи населения 2020 года планируется привлечь и трудоустроить 32,5 тысячи человек, передает BaigeNews.kz.

Проводить перепись будут граждане Казахстана старше 18 лет, имеющие навыки работы с планшетом. Требования к стражу работы и к профессиональному образованию не предъявляются.

При проведении опроса, они будут обязаны иметь при себе:

1) удостоверение интервьюера с фотографией, указанием ФИО, датой выдачи и срокам его действия, подписью и печатью территориального органа статистики;

2) шарф синего цвета с символикой переписи населения;

3) портфель синего цвета с символикой переписи населения.

Наличие удостоверения, портфеля и шарфа - обязательное условие при посещения жилищ интервьюерами.

С переписным персоналом будут заключаться договора по возмездному оказанию услуг. За 30 дней при полном объеме оказанных услуг каждому интервьюеру будет выплачено 75 743 тенге. Инструктор-контролеру за 45 дней работы выплатят 113 614 тенге.

В комитете по статистике подчеркнули, что привлекать преподавателей к переписи населения не будут.

Напомним, перепись населения в Казахстане пройдет в два этапа и стартует 1 июня 2020 года. Те, кто прошел опрос в онлайн-режиме, опрашиваться интервьюерами не будет. На перепись населения из бюджета будет выделено 8,2 миллиарда тенге.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 15:44
Те, кто прошел опрос в онлайн-режиме, опрашиваться интервьюерами не будет.

А где это проходили в онлайн режиме.
 
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  • татарка
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:41
Наличие удостоверения, портфеля и шарфа - обязательное условие при посещения жилищ интервьюерами.
Т.е. если они придут без шарфов и портфелей, их можно не пускать?
Где-то всё это мы уже проходили, не далее как 10 лет назад во время аналогичной переписи. Тогда тоже много говорилось о шарфиках, портфелях и т.п. Ничего этого на деле не было
 
 

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