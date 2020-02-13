Гигантские обломки ракеты рухнули близ села Акколь Костанайской области

Гигантские обломки ракеты упали близ села Акколь Костанайской области. Фотографии рухнувших на землю фрагменты летательного аппарата распространились в соцсетях, передает BaigeNews.kz."В мирное время на нас падают с неба ракеты", - пишут возмущенные пользователи Facebook.Выяснилось что 7 февраля 2020 года с Байконура осуществили запуск космического аппарата OneWeb. Трасса полета проходила по территории Костанайской области, куда и приземлились ступени ракеты.В акимате Джангельдинского района Костанайской области сообщили, что обломки собрали спустя три дня после падения."Была миссия по выполнению международной программы OneWeb. Никаких вредных веществ и разлива топлива не было. Обломки собрали 9-10 февраля — ответственные органы собрали отделяющие части ракеты на утилизацию", — заверил Динмуханбет Бидашев заместитель акима Джангельдинского района Костанайской области.В 2019 году в СМИ появилась информация, о том, что Россия взяла в аренду еще один участок земли для падения обломков и ступеней летательных аппаратов - это территория в Джангельдинском районе. Площадь участка составляет 67 тысяч гектаров. В рамках договоренностей, ежегодно российская сторона будет выплачивать Казахстану 460 тысяч долларов.Также в соглашении указано, что район падения ступеней будет оперативно расчищаться сотрудниками Роскосмоса, на время стартов население будут эвакуировать, а также проводить экологический мониторинг.