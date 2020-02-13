На круизном лайнере с зараженными коронавирусом находятся 4 казахстанца

На лайнере находятся 174 зараженных коронавирусом. В настоящий момент там введен режим карантина, все больные изолированы
НУР-СУЛТАН, 13 фев — Sputnik. На круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у берегов Японии, находятся четыре казахстанца. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
"На лайнере изолированы на карантин 3 700 граждан из 50 стран мира. Подтверждено 174 случая коронавируса. На лайнере в данный момент находятся четыре казахстанца. Состояние здоровья у них удовлетворительное. Результаты лабораторных исследований находятся в работе", - заявил Ахметшарип.
Он отметил, что карантин на лайнере закончится 19 февраля.
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