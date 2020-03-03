Мухтара Джакишева выпустят на свободу

Судебная коллегия по уголовным делам ВКО рассмотрела ходатайство осужденного Мухтара Джакишева об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ходатайство Мухтара Джакишева суд удовлетворил. Его отпустят на свободу.
В суд, где рассматривали ходатайство об условно-досрочном освобождении, Джакишева не доставили, организовав видео-конференц-связь с учреждением ОВ-156/14.
"Основная моя просьба как гражданина Казахстана, что в отношении меня будут применяться те законы, которые были приняты в Республике Казахстан", - сказал Мухтар Джакишев.
Джакишев имеет третью положительную степень поведения, это максимально возможная. Представитель колонии по видео-конференц-связи это подтвердил (семь поощрений за примерное поведение).
"В течение всего времени в учреждении Джакишев пережил 24 гипертонических криза. Гипертонические атаки до сих пор не прекращаются. Согласно справке от 6 февраля 2020 года, в медицинских учреждениях города Семея было обнаружено, что Джакишев дополнительно страдает и другими болезнями. Состояние его здоровья не улучшается, а ухудшается, он вынужден принимать более 40 таблеток в день", - сказал адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев.
Экс-глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев был задержан в Астане (Нур-Султане) в мае 2009 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинениям в совершении коррупционных преступлений. Две трети тюремного срока, которые необходимо было отбыть Мухтару Джакишеву для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, истекли в конце сентября 2018 года.
В ноябре 2018 года Джакишев обратился в суд № 2 Семея с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как он не выплатил общую сумму причиненного им ущерба - 99,6 миллиарда тенге. 24 июля 2019 года суд снова отказал ему в условно-досрочном освобождении. В феврале Джакишев в третий раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в суд Семея.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Informburo ранее комментировал ситуацию с бывшим главой нацкомпании "Казатомпром" Мухтаром Джакишевым.
"Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым", - говорил Токаев.
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