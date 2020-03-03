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Мухтара Джакишева выпустят на свободу

Просмотров:604 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Мухтара Джакишева выпустят на свободу
Фото из открытых источников
Судебная коллегия по уголовным делам ВКО рассмотрела ходатайство осужденного Мухтара Джакишева об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ходатайство Мухтара Джакишева суд удовлетворил. Его отпустят на свободу.

В суд, где рассматривали ходатайство об условно-досрочном освобождении, Джакишева не доставили, организовав видео-конференц-связь с учреждением ОВ-156/14.

"Основная моя просьба как гражданина Казахстана, что в отношении меня будут применяться те законы, которые были приняты в Республике Казахстан", - сказал Мухтар Джакишев.

Джакишев имеет третью положительную степень поведения, это максимально возможная. Представитель колонии по видео-конференц-связи это подтвердил (семь поощрений за примерное поведение).

"В течение всего времени в учреждении Джакишев пережил 24 гипертонических криза. Гипертонические атаки до сих пор не прекращаются. Согласно справке от 6 февраля 2020 года, в медицинских учреждениях города Семея было обнаружено, что Джакишев дополнительно страдает и другими болезнями. Состояние его здоровья не улучшается, а ухудшается, он вынужден принимать более 40 таблеток в день", - сказал адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев.

Экс-глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев был задержан в Астане (Нур-Султане) в мае 2009 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинениям в совершении коррупционных преступлений. Две трети тюремного срока, которые необходимо было отбыть Мухтару Джакишеву для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, истекли в конце сентября 2018 года.

В ноябре 2018 года Джакишев обратился в суд № 2 Семея с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как он не выплатил общую сумму причиненного им ущерба - 99,6 миллиарда тенге. 24 июля 2019 года суд снова отказал ему в условно-досрочном освобождении. В феврале Джакишев в третий раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в суд Семея.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Informburo ранее комментировал ситуацию с бывшим главой нацкомпании "Казатомпром" Мухтаром Джакишевым.

"Мне, конечно, известно, что Джакишев неоднократно обращался с просьбой об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 3 марта состоится заседание суда первой инстанции. Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым", - говорил Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Pinochet
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:24
100 лярдов уплыли,все на свободе,все рады.
 
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  • Сергей Владимиров
 kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 12:54
Ура! Сегодня лучший день в истории зависимого Казахстана!
 
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indignant (Посетители) Сегодня, 12:10
Экс-глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев, мы вас помнили...
 
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  • Сергей Владимиров
 makovka (Посетители) Сегодня, 12:04
Наконец-то!!!
 
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  • makovka
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:42
Давайте дождемся его решения, которое, я уверен, будет справедливым", - говорил Токаев.

Ходатайство Мухтара Джакишева суд удовлетворил. Его отпустят на свободу.

чтож, г-н Токаев освободил того, кого бывший посадил.
а он не так глуп, этот наш новенький lol
уверен, бывший давно локотки покусывает уже lol
 
 

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