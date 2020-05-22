Сразу 363 новых случая коронавируса выявили в Казахстане

В Казахстане зафиксировано еще 363 новых случая коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 363 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 5 процентов.



В разрезе регионов:

Карагандинская область – 130 (43,3 процента)

Нур-Султан – 54 (3,8 процента)

Алматы – 35 (1,8 процента)

Шымкент – 31 (6,1 процента)

Атырауская область – 25 (3,1 процента)

Алматинская область – 24 (10,1 процента)

Туркестанская область – 20 (8,2 процента)

Актюбинская область – 9 (3,9 процента)

Кызылординская область – 9 (3,4 процента)

Западно-Казахстанская область – 8 (2,3 процента)

Акмолинская область – 7 (5,2 процента)

Жамбылская область – 7 (3,2 процента)

Костанайская область – 3 (2,7 процента)

Северо-Казахстанская область – 1 (2,6 процента)



Выписаны по выздоровлении 109 человек.



Всего в стране выявлено 7597 заболевших коронавирусом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 3843 человек. Летальных случаев 35.



На утро 22 мая в мире число заразившихся коронавирусом превысило 5,1 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 333 тысячи пациентов. Выздоровели 1,9 миллиона человек.