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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сразу 363 новых случая коронавируса выявили в Казахстане

Просмотров:709 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Сразу 363 новых случая коронавируса выявили в Казахстане
Фото Турар Казангапов ©
В Казахстане зафиксировано еще 363 новых случая коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 363 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 5 процентов.

В разрезе регионов:
Карагандинская область – 130 (43,3 процента)
Нур-Султан – 54 (3,8 процента)
Алматы – 35 (1,8 процента)
Шымкент – 31 (6,1 процента)
Атырауская область – 25 (3,1 процента)
Алматинская область – 24 (10,1 процента)
Туркестанская область – 20 (8,2 процента)
Актюбинская область – 9 (3,9 процента)
Кызылординская область – 9 (3,4 процента)
Западно-Казахстанская область – 8 (2,3 процента)
Акмолинская область – 7 (5,2 процента)
Жамбылская область – 7 (3,2 процента)
Костанайская область – 3 (2,7 процента)
Северо-Казахстанская область – 1 (2,6 процента)

Выписаны по выздоровлении 109 человек.

Всего в стране выявлено 7597 заболевших коронавирусом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 3843 человек. Летальных случаев 35.

На утро 22 мая в мире число заразившихся коронавирусом превысило 5,1 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 333 тысячи пациентов. Выздоровели 1,9 миллиона человек.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • mer
  • Юрий Спассков
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 09:41
Цитата: mer
Да всё равно, пока все не переболеют, иммунитета небудет.

Ну не знаю как Вам, а по ме лучше уж переболеть. Достал этот цирк устроенный властями

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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mer (Посетители) Сегодня, 08:58
Никого невпускать, и никого не выпускать, в области. Но если будут летать самолёты, и ходить поезда, тогда этого не избежать. Да всё равно, пока все не переболеют, иммунитета небудет.
 
 

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