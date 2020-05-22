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Обезглавленные тела двух женщин нашли в доме чабана в Жамбылской области

Просмотров:920 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Обезглавленные тела двух женщин нашли в доме чабана в Жамбылской области
Кадр телеканала КТК
В Жамбылской области разыскивают 54-летнего чабана, которого подозревают в зверском убийстве. Обезглавленные тела двух женщин нашли на одной из фазенд в предгорье, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

"В доме обнаружили трупы двух женщин 1970, 1982 годов рождения. По данному факту начато досудебное расследование. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен, принимаются меры по его задержанию", - рассказал старший следователь управления ДП Жамбылской области Ануар Карипсеитов.

В полиции отмечают, что чабан может быть опасен. За информацию о его местонахождении обещают вознаграждение.

Известно, что предполагаемый убийца появился в предгорьях Турар Рыскуловского района около двух месяцев назад. Устроился на одну из фазенд пасти скот. Местные жители рассказали, что одна из погибших работала в соседнем крестьянском хозяйстве. А накануне вместе с подругой она была в гостях на той самой фазенде, где работал чабан. Подозреваемого мужчину в последний раз видели около железной дороги. Там он бросил коня и исчез.

"Я слышал, что убили на фазенде. Даже головы отрезали у двух женщин. Говорят, он спустился с гор, оставил коня возле дороги и куда-то убежал, его больше никто не видел. Он вообще житель Узбекистана, может быть, в ту сторону сбежал", - рассказал житель села Мамай Нурлан Абдикулов.


Источник: Tengrinews.kz
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