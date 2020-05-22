Новых зараженных коронавирусом не зафиксировали в трех областях Казахстана

В трех регионах Казахстана за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 363 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост по стране составил 5 процентов.



В то же время в Павлодарской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях не было ни одного нового заболевшего. Данные по этим областям на 21 мая:



в Павлодарской области – 176,

в Мангистауской области – 164,

в Восточно-Казахстанской области – 59.



Всего в стране зафиксировано 7597 случаев заражения коронавирусом. 3843 пациента к данному моменту полностью выздоровели после лечения. К сожалению, 35 человек скончались в результате болезни.



Наименьшее число заболевших в Северо-Казахстанской области (40 человек, прирост за сутки - 1).