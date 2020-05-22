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Новых зараженных коронавирусом не зафиксировали в трех областях Казахстана

Просмотров:978 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Новых зараженных коронавирусом не зафиксировали в трех областях Казахстана
Фото © Турар Казангапов
В трех регионах Казахстана за прошедшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 363 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост по стране составил 5 процентов.

В то же время в Павлодарской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях не было ни одного нового заболевшего. Данные по этим областям на 21 мая:

в Павлодарской области – 176,
в Мангистауской области – 164,
в Восточно-Казахстанской области – 59.

Всего в стране зафиксировано 7597 случаев заражения коронавирусом. 3843 пациента к данному моменту полностью выздоровели после лечения. К сожалению, 35 человек скончались в результате болезни.

Наименьшее число заболевших в Северо-Казахстанской области (40 человек, прирост за сутки - 1).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:54
Это затишье перед бурей!!! Ха ха ха !!!
 
 

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