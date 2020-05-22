Пропавший 1,5-годовалый малыш найден мертвым в Атырау

Тело пропавшего в Атырау 1,5-годовалого малыша обнаружено возле дома, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.
Как сообщается, тело мальчика было обнаружено в септике рядом с домом, где он проживал.
В пресс-службе Департаменте полиции сообщили, что тело было обнаружено сегодня утром, после того как полицейские очистили от мусора недействующий септик рядом с домом.
"Все обстоятельства данного дела выясняются. Будут назначены судебно-медицинские экспертизы", - дополнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в поисках пропавшего малыша принимали участие более ста полицейских, 50 военнослужащих, 16 сотрудников ДЧС и около 400 добровольцев.
Также было задействовано свыше 20 единиц автотехники, три дрона, две служебные собаки.
1,5-годовалый Али вышел из дома 20 мая примерно в 13.30 и не вернулся.
Как отмечает издание Azh.kz, на записи соседской камеры наблюдения видно, как мальчик находится во дворе, а потом движется оттуда. По словам Олжаса Султанова, мать ребенка на пару минут зашла домой, а ребенок остался на улице. Когда она вышла, то уже не увидела его и в панике пошла искать.
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