Авиасообщение между всеми городами Казахстана полностью восстановят с 25 мая

Авиакомпаниям вновь разрешено самостоятельно устанавливать количество рейсов.



Авиасообщение между всеми городами Казахстана полностью восстановится с 25 мая, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.



"Начнут функционировать все аэропорты страны, а авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры", – говорится в сообщении.



Полёты будут выполнять в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте. Пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты, проходить термометрию и соблюдать правила социального дистанцирования до посадки на борт воздушного судна. В аэропортах и в салонах самолётов будут проводить усиленную дезинфекцию.