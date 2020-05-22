Назван самый простой способ дезинфекции маски

Многоразовые защитные маски следует регулярно мыть, передает zakon.kz со ссылкой на MedicalXpress.



Медики и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждают, что самым эффективным и простым способом является мытье после каждого использования горячей водой и обычным мылом. После стирки маски необходимо тщательно просушить. В идеале, с помощью горячего воздуха.



Чистые и высушенные маски необходимо хранить в закрытом бумажном пакете до следующего использования. Необходимо не допустить появления микробов и вирусов на поверхности чистой маски.



Однако если многоразовая маска износилась, ее необходимо утилизировать и приобрести новую.



Специалисты не рекомендуют приобретать медицинские маски типа N95, используемые врачами, чтобы не допустить дефицита защитных средств.