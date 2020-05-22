Пассажирский самолет разбился в Пакистане

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#BREAKING— Sadia Sheikh (@iSadiaSheikh) May 22, 2020
Lahore-Karachi bound PIA plane crashed near Malir Cantt.
Sad event. Let's pray for lesser casualties.#Pakistan#Karachi#Sindh#planecrashpic.twitter.com/clcevHbUth
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