Пассажирский самолет разбился в Пакистане

Самолет "Пакистанских авиалиний", летевший из Лахора в Карачи, разбился рядом с аэропортом назначения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.По предварительной информации, пакистанский Airbus A320 упал на жилые районы Карачи, повреждено несколько домов.На борту мог находиться 91 человек, но подтверждения этому пока нет.Число жертв уточняется.На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видны масштабы катастрофы: над местом аварии клубится черный дым, горит большая территория.