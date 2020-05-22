Прачки и сантехники получали надбавки, выделенные для медработников в Казахстане

Фонд социального медстрахования выявил некорректные суммы поощрений медработникам на 560 млн тенге, передает Today.kz. Об этом на внеочередном заседании Общественного совета при ФСМС сообщил заместитель председателя правления Фонда Марат Шоранов. Он отметил, что в апреле количество медработников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях и получающих надбавки, по сравнению с мартом увеличилось в 2,5 раза – с 17,7 до 42,6 тысяч человек. В этой связи на 56% увеличилась и сумма начисленных надбавок.



"Медработникам за апрель начислено 7,6 млрд тенге, за март - более 3,3 млрд тенге. В разрезе регионов наибольшее количество медработников привлечено к противоэпидемическим мероприятиям в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области. Соответственно, в этих регионах выплачено наибольшие суммы надбавок: Алматы- 1,5 млрд тенге, Нур-Султана - 1,1 млрд тенге и Туркестанской области - 0,8 млрд тенге. Значительный рост сумм надбавок связан с ухудшением в регионах эпидемической ситуации по КВИ в апреле. В связи с этим в противоэпидемические мероприятия было привлечено больше медработников по сравнению с мартом", - рассказал он.



Шоранов подчеркнул, что по приказу министерства здравоохранения, медработники, участвующие в противоэпидемических мероприятиях, разделены на 3 группы риска, в соответствии с которыми получают доплаты: от 212,5 тысяч тенге до 850 тысяч тенге в соответствии с графиком работы.



"В целом на эти цели из республиканского бюджета выделяется свыше 35,7 млрд тенге. Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. С апреля в комиссиях начали участвовать представители ФСМС, которые проверяют корректность начислений надбавок. В результате этой работы Фондом были выявлены некорректные суммы поощрений медработникам: в марте – 88,5 млн тенге, в апреле – свыше 473 млн тенге. В разрезе регионов в апреле наибольшие суммы некорректных начислений надбавок выявлены в: Алматинской области - 146 млн тенге, СКО - 101 млн тенге, город Нур-Султан - 86,5 млн тенге, ВКО - 47 млн тенге, Шымкент - 29 млн тенге. Это некорректно поданные списки для надбавки. В некоторых областях включали работников административного блока, вспомогательный персонал, в том числе прачку, чистильщиков картошки и сантехников. Хотя в приказе четко указано включать в списки медицинских работников", - добавил он.



Зампред ФСМС отметил, что премировать административный персонал и других работников, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, можно, но за счет основных средств медорганизаций или местного бюджета.



К слову, в мае на надбавки медработников будет выделено 8,6 млрд тенге.