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Оцифровать тенге предложил советник Президента

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Оцифровать тенге предложил советник Президента
Фото из открытых источников
Необходимо создать специальный антикоррупционный инструмент, благодаря которому людям ничего не останется, как смириться и работать по закону, предложил советник Президента Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

Вы спрашивали, что-нибудь такое "вау", что можно предложить, что реально послужит жесткой преграде в борьбе с коррупцией. Я думаю не только оцифровка процессов. Например, в госзакупках, мы знаем, проблема с обналичиванием. Когда госзакупки выигрывают, затем обнал происходит. Это происходит потому, что мы в принципе превентивно ему цифровой контроль не поставили. Он уже обналичил, а вы только потом разбираетесь с ним по факту. У меня идея, должен быть цифровой аналог тенге, который крашенный, — сказал Мусин во время брифинга в антикоррупционном агентстве.

Так, например, по его словам, если на строительство моста выделили 3 млрд тенге, то их будут видеть в системе на мониторе, так как каждый тенге будет оцифрован.

К этому надо идти. Аналог биткоина, но не биткоин. Нельзя путать. Это реализовать не так сложно, как биткоин. Биткоин сложно, потому что там шифрации, децентрализованные базы данных, там очень хорошая технология, но должны взять из нее только то, что было полезно. Оно построено на блокчейн. Это постоянная запись передвижения - в нескольких местах сразу знают, что это события произошло, — сказал советник Президента.

Такие новшества, по его словам, помогут видеть, сколько средств ушли на приобретения кирпичей, сколько было потрачено на зарплаты людей и это все будет в режиме реального времени.

Он добавил, что в случае создания такого антикоррупционного инструмента, во многом можно было бы избежать сегодняшних коррупционных фактов.

Люди должны понять, что это обмануть невозможно, надо смириться и работать по закону. Наверное, это за 2-3 года можно сделать, если учесть все эти госпроцессы и так далее. Но есть проще способ, когда за 1 год можно точно реализовать. Надо садиться с БВУ, Нацбанком, с ними разговаривать. Нельзя сказать, что это будет однозначно, но раз цифровизация сегодня на повестке дня и мы в любом случае туда придем, почему бы не заняться этим уже сейчас, — отметил Багдат Мусин.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • leo529
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 19:43
Что я сейчас прочитал? "Аналог биткойна, но не биткойн".
А если серьёзно, то а рожа не треснет если любой будет видеть что, где, у кого и как я покупаю?
Коммерческая тайна,
Банковская тайна,
Конституция?
Не, не слышали...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:29
Кашмар и эти люди сидят на самом верху,о зохен вэй.
 
 

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