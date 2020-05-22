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Казахстанцам будут доплачивать за работу ночью в праздник или выходной

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Казахстанцам будут доплачивать за работу ночью в праздник или выходной
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 22 мая – Sputnik. Казахстанцам, которые вынуждены работать ночью в праздничный или выходной день, будут доплачивать отдельно, заявила председатель профсоюзного центра Алматы Зауреш Умирбаева.

"Статья 110 Трудового кодекса дополнена нормой в части того, что при совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем оплата труда производится отдельно за ночные часы", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

В Трудовом кодексе прописано, что каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя.

Надбавка в праздничные и выходные дни не должна быть ниже полуторного размера дневной (часовой) ставки.

Ночным считается время с 22 до 6 часов. К работе в ночное время не допускаются несовершеннолетние и беременные.

Ранее президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам труда". Работников, ухаживающие за больным членом семьи, получили право на режим неполного рабочего времени.


Источник: sputniknews.kz
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