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Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Просмотров:1106 Опубликовано: Вчера, 21:46
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источников, врачи считают, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад. Спустя неделю после инфицирования он стал чувствовать себя «сильно хуже, чем обычно», однако списывал недомогание на ОРВИ, пишет издание. Сейчас он якобы находится в одной из московских больниц с поражением легких.

О госпитализации Кадырова в Москве вечером 21 мая сообщили источники агентств ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс». Baza написала, что у него диагностировано поражение легких и подозревается коронавирусная инфекция. В пресс-службе главы Чечни до сих пор не давали официальных комментариев на тему его здоровья.

Коронавирусной инфекцией ранее переболели ряд высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, несколько федеральных министров, губернаторов и депутатов Госдумы, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который продолжает лечиться.


Источник: lenta.ru
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