Как казахстанцы могут получить 42 500 тенге после снятия режима ЧП

НУР-СУЛТАН, 22 мая – Sputnik. Алматинским работодателям рекомендовали оформить вынужденный простой и начислить оставшимся без дохода сотрудникам 42 500 тенге.
Работники могут обратиться в управление социального благосостояния, если начальство им откажет в выплате.
"Сейчас много работников, (которые ушли в отпуск) без сохранения заработной платы. Мы рекомендуем работодателям, согласно статье 112 Трудового кодекса, оформить вынужденный простой, в соответствии с которым они должны выплачивать работникам минимальную заработную плату – 42 500 тенге (102 доллара). Если большая сумма не указана в коллективном договоре", - сообщила главный инспектор труда Алматы Айнур Мукажанова.
Работодатель не хочет платить 42 500 тенге, что делать?
Если начальство отказывает оплачивать время простоя, то надо обратиться в управление социального благосостояния.
"Мы проведем проверку. Если факт выявится, то предусматривается административное наказание в виде штрафа. Малому бизнесу за невыплату и задержку заработной платы грозит 60 МРП (1 месячный расчетный показатель - 2 778 тенге, или 7 долларов), средний должен выплатить 100 МРП, крупный – 150 МРП", - ответила руководитель управления социального благосостояния города Алматы Рахат Шимашева.
Как оформить простой, если компания не зарабатывала во время ЧП
У предпринимателей есть сложности с оформлением вынужденного простоя, отметил директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.
"Надо понимать, что простой происходит не по вине предпринимателя, а с учетом режимом карантина. Вынужденный простой он по логике оформить не может. Мы этот вопрос рассматриваем как системный", - сказал он.
По его словам, есть предложения предоставить бизнесу льготный период для выплаты заработных плат сотрудникам.
"Если в течение года ситуация стабилизируется, предприятие восстановит сотрудников, то есть предложение предоставить льготы, субсидии. Минтруда рассматривает вопрос", - сказал Абильшаиков.
Оплата времени простоя
Оплата времени простоя прописана в статье 112 Трудового кодекса.
Порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяются трудовым, коллективным договорами. Выплата должна быть не ниже минимального размера заработной платы.
Если простой возник по вине работодателя – в размере не менее 50% от средней заработной платы работника.
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