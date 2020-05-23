322 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией.передает zakon.kz.



Прирост составил 4,2%.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан – 83 (5,7%)

город Алматы – 66 (3,3%)

город Шымкент – 34 (6,3%)

Карагандинская область – 42 (9,8%)

Жамбылская область – 20 (8,7%)

Алматинская область – 16 (6,1%)

Туркестанская область – 15 (5,7%)

Актюбинская область – 10 (4,1%)

Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%)

Акмолинская область – 3 (2,1%)

Атырауская область – 16 (1,9%)

Костанайская область – 2 (1,8%)

Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%)

Кызылординская область – 3 (1,1%)

Павлодарская область – 1 (0,6%)



Выписаны по выздоровлению 253 человека.



Всего в стране выявлено 7919 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4096 человек. Летальных случаев - 35.