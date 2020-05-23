Авиарейсы между Казахстаном и Турцией могут возобновить в июне, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
По данным ведомства, состоялся телефонный разговор главы МИИР Бейбута Атамкулова с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу.
"Министры рассмотрели возможность возобновления авиарейсов в третьей декаде июня текущего года в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в обеих странах, с соблюдением всех необходимых санитарных мер и с учетом создания комфортных условий для пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подвели итоги сотрудничества за первый квартал текущего года в транспортной отрасли.
Отмечен рост в сфере перевозок железнодорожным транспортом на 10 процентов - это порядка 239 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; автомобильным транспортом - на 42 процента, что составило 65,2 тысячи тонн. Транзитные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту выросли в два раза и составили 7,4 тысячи контейнеров.
Напомним, ранее главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов заявил, что, несмотря на ослабление карантина в разных странах и сообщения СМИ об открытии границ, казахстанцам не рекомендуют сразу же отправляться в путешествие.
Он также напомнил, что ранее такая рекомендация распространялась на внутренние рейсы - билеты рекомендовали не брать, пока не будет официальной информации.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.