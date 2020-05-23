Авиарейсы между Казахстаном и Турцией могут возобновить в июне, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



По данным ведомства, состоялся телефонный разговор главы МИИР Бейбута Атамкулова с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу.



"Министры рассмотрели возможность возобновления авиарейсов в третьей декаде июня текущего года в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в обеих странах, с соблюдением всех необходимых санитарных мер и с учетом создания комфортных условий для пассажиров", - говорится в сообщении.



Кроме того, стороны подвели итоги сотрудничества за первый квартал текущего года в транспортной отрасли.



Отмечен рост в сфере перевозок железнодорожным транспортом на 10 процентов - это порядка 239 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; автомобильным транспортом - на 42 процента, что составило 65,2 тысячи тонн. Транзитные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту выросли в два раза и составили 7,4 тысячи контейнеров.



Напомним, ранее главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов заявил, что, несмотря на ослабление карантина в разных странах и сообщения СМИ об открытии границ, казахстанцам не рекомендуют сразу же отправляться в путешествие.



Он также напомнил, что ранее такая рекомендация распространялась на внутренние рейсы - билеты рекомендовали не брать, пока не будет официальной информации.