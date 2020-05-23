Женщина с коронавирусом скончалась в Актобе. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".



"Женщина была в инфекционном госпитале всего сутки. Внезапно в палате у нее ухудшилась состояние. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но у нее остановилось сердце. Клинические проявления свидетельствуют о грозном осложнении - тромбоэмболии легочной артерии. Это не связано с коронавирусной инфекцией. Больной проводили обследование ПЦР, обнаружили коронавирусную инфекцию, но у нее было много сопутствующих заболеваний, она состояла на учете с сердечно-сосудистым заболеванием. Повлиял ли вирус на ухудшение состояния пациентки, решит комиссия" - сообщил глава облздрава.



По словам Асета Калиева, с начала пандемии в Акюбинской области зарегистрировано 250 случаев коронавирусной инфекции. 63 больных остаются в стационаре. Двое из них в реанимации, у одного состояние очень тяжелое, он под аппаратом ИВЛ, у второго состояние тяжелое. Из заболевших 17 дети, 10 уже выписали.



За последние сутки в области выявили пять случаев COVID-19, один из них в райцентре Уил. Причем, больной никуда не выезжал. На выезде из Актобе установлен блокпост.



"Мы проводим расследование. Пациент никуда не выезжал. Он живет не один. Есть друзья, члены семьи, среди них были те, кто выезжал в город. С кем они контактировали в городе, мы пока не можем сказать. Сейчас всех проверяем", - сказал Калиев.