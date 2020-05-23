Карантин смягчат в аэропортах Казахстана

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о смягчении санитарно-карантинных требований на внутренних авиасообщениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее отмечалось, что по мере возобновления внутренних авиарейсов, поэтапно будут пересматриваться требования в сторону смягчения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на воздушном транспорте.
Проводимый специалистами санитарно-карантинных пунктов мониторинг по соблюдению ограничительных мер свидетельствуют, что введенные карантинные требования строго соблюдаются как пассажирами, так и персоналом в здании аэропорта и на борту воздушного судна.
"С учетом обеспечения администрацией аэропорта санитарно-карантинных требований как социальная дистанция, масочный режим, усиленная дезинфекция и других - исключено требование по "не допуску провожающих" в здание аэропорта с 25 мая текущего года", - заявил Байгабулов.
Отмечается, что службой собственной безопасности аэропорта будет проводиться бесконтактная термометрия всех граждан при входе в здание аэропорта, при этом обязательно наличие маски.
В условиях соблюдения жестких санитарно-карантинных мер в терминале аэропорта работают объекты общественного питания и торговли.
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