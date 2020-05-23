Карантин смягчат в аэропортах Казахстана

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о смягчении санитарно-карантинных требований на внутренних авиасообщениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее отмечалось, что по мере возобновления внутренних авиарейсов, поэтапно будут пересматриваться требования в сторону смягчения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на воздушном транспорте.



Проводимый специалистами санитарно-карантинных пунктов мониторинг по соблюдению ограничительных мер свидетельствуют, что введенные карантинные требования строго соблюдаются как пассажирами, так и персоналом в здании аэропорта и на борту воздушного судна.



"С учетом обеспечения администрацией аэропорта санитарно-карантинных требований как социальная дистанция, масочный режим, усиленная дезинфекция и других - исключено требование по "не допуску провожающих" в здание аэропорта с 25 мая текущего года", - заявил Байгабулов.



Отмечается, что службой собственной безопасности аэропорта будет проводиться бесконтактная термометрия всех граждан при входе в здание аэропорта, при этом обязательно наличие маски.



В условиях соблюдения жестких санитарно-карантинных мер в терминале аэропорта работают объекты общественного питания и торговли.