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Карантин смягчат в аэропортах Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Карантин смягчат в аэропортах Казахстана
Фото Турар Казангапов©
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о смягчении санитарно-карантинных требований на внутренних авиасообщениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее отмечалось, что по мере возобновления внутренних авиарейсов, поэтапно будут пересматриваться требования в сторону смягчения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на воздушном транспорте.

Проводимый специалистами санитарно-карантинных пунктов мониторинг по соблюдению ограничительных мер свидетельствуют, что введенные карантинные требования строго соблюдаются как пассажирами, так и персоналом в здании аэропорта и на борту воздушного судна.

"С учетом обеспечения администрацией аэропорта санитарно-карантинных требований как социальная дистанция, масочный режим, усиленная дезинфекция и других - исключено требование по "не допуску провожающих" в здание аэропорта с 25 мая текущего года", - заявил Байгабулов.

Отмечается, что службой собственной безопасности аэропорта будет проводиться бесконтактная термометрия всех граждан при входе в здание аэропорта, при этом обязательно наличие маски.

В условиях соблюдения жестких санитарно-карантинных мер в терминале аэропорта работают объекты общественного питания и торговли.


Источник: Tengrinews.kz
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