Омбудсмен о наказании за невыплату 42,5 тыс тенге: Оштрафовать работодателя – много ума не нужно

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов отреагировал на меру, которая обязывает работодателей оплачивать МЗП в случае простоя. На своей странице в Facebook он призвал госорганы не оштрафовать предпринимателей и продолжить выплачивать 42,5 тыс. тенге, сообщает LS.



По словам Журсунова, бизнес, как запрещенный на данный момент, так и возобновивший свою деятельность, находится в катастрофически сложной ситуации.



"Чиновникам из соцблока акимата проще всего оштрафовать работодателя – для этого много ума не нужно. Во внимание, конечно, не принимается то обстоятельство, что у бизнеса не осталось денег не только на зарплату, но и на закупку товаров, материалов, заказ услуг, без которых этот бизнес не может обойтись. Фактически отдельные должностные лица активно распространяют информацию, как бы этот бизнес добить", – отметил спикер.



Журсунов призвал госслужащих не концентрировать свое внимание на репрессивных инструментах.



"Оштрафовать всегда проще. Режим ЧП прекращен, но бизнес только встает на ноги. А чтобы выплатить зарплату, ему нужно какое-то время поработать и что-то заработать. Некоторые виды бизнеса по-прежнему под запретом, они не зарабатывают и, соответственно, у них нет возможности заплатить своим работникам", – добавил Журсунов.



Также он предложил государству выплачивать 42,5 тыс. тенге, хотя бы в наиболее пострадавших секторах экономики или в тех сферах, которые еще запрещены или не начали работать в полную силу.



"В России практикуется предоставление банками беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы – это тоже один из вариантов выхода. Как бы то ни было, коллеги в министерстве труда в курсе проблемы, и сейчас вырабатывают варианты выхода из ситуации. Свои предложения мы уже дали", – сообщил Журсунов.



Штрафы за невыплату зарплаты, согласно статье 87 Кодекса об административных нарушениях, для малого бизнеса составят 60 МРП (166,7 тыс. тенге), среднего – 100 МРП (277,8 тыс. тенге), крупного – 150 МРП (416,7 тыс. тенге). Такие данные привели в управлении социального благосостояния Алматы.



Также уполномоченный по защите прав предпринимателей пояснил, что существуют четыре варианта оформления ситуации с простоем.



"Думаю, социальный блок некоторых акиматов слегка погорячился. Вся суть в деталях. И без полной картины делать такие выводы, как минимум, преждевременно. Существует четыре варианта оформления этой ситуации в рамках действующего законодательства", – продолжил Журсунов.



Первый – оформление простоя по независящим от работодателя и работника обстоятельствам. Сотрудник должен получать не ниже 1 МЗП.



"Важно отметить, что простой подходит далеко не всем организациям. Его причины должны состоять в невозможности продолжения функционирования организации. Например, если постановлением главного государственного санитарного врача деятельность данной организации полностью либо частично запрещена", – объяснил Журсунов.



Второй вариант – дистанционный режим работы. Условия дистанционной работы оформляются дополнительным соглашениям к трудовому договору, а работодатель обязан предоставить работнику необходимые средства связи.



Третий – неполный рабочий день. Работодатель вправе установить режим неполного рабочего дня, то есть уменьшение продолжительности ежедневной работы, неполная рабочая неделя, либо оба этих варианта, добавил Журсунов.



И четвертый – отпуск без сохранения заработной платы. Такая мера допустима лишь по инициативе работника и с согласия работодателя. Согласие работодателя не требуется в случаях регистрации брака, рождения ребенка, смерти близких родственников.



"Поэтому повторю: административная ответственность со штрафами в размере от 166,68 тыс. до 416,7 тыс. тенге может возникнуть только в случае невыплаты МЗП в период простоя, либо зарплаты при дистанционной работе или неполном рабочем времени", – заключил Журсунов.



Напомним, главный инспектор труда Алматы Айнур Мукажанова заявила, что после окончания режима ЧП работодатели обязаны выплачивать работникам МЗП в размере 42,5 тыс. тенге в случае вынужденного простоя.