Мужчина в трусах на крыше автомобиля в Нур-Султане попал на видео

В казахстанских соцсетях появилось видео, где на крыше движущегося автомобиля Toyota стоит мужчина в одних трусах, сообщает zakon.kz.Действие происходило на парковке Центрального парка Нур-Султана.Как передает Polisia.kz, столичные полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 24-летний владелец, не соблюдавший правила перевозки пассажиров.Кроме того, у него было просроченное временное водительское удостоверение и отсутствовал страховой полис. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.Водитель привлечен к административной ответственности по пяти статьям административного кодекса РК (ст. ст. 612 ч. 2, 590 ч. 1, 593 ч. 1, 593 ч. 2, 230 ч. 2 КоАП РК) на общую сумму 125 010 тенге.На крыше автомашины находился его 24-летний друг. В отношении него возбуждено административное производство по двум статьям административного кодекса РК (ст. ст. 615 ч. 1, 593 ч. 2 КоАП РК).На него наложен штраф на общую сумму 9 723 тенге.