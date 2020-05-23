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Ученые назвали срок, когда пациенты с COVID-19 перестают быть заразными

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 20:52
Ученые назвали срок, когда пациенты с COVID-19 перестают быть заразными
Фото из открытых источников
Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов COVID-19, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Straitstimes, по их оценкам, "анализы идущих на поправку больных могут показывать наличие коронавируса, однако он уже не опасен". Ученые считают, что "тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку".

Как сообщил исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний и кафедры вирусологии Академии медицинских наук Сингапура Лэо И Синь, в результате экспериментов была получена достаточная доказательная база того, что у выздоравливающих людей анализы могут показывать наличие коронавируса, но он перестает быть опасным для окружающих.

При этом есть исключения, касающиеся, например, онкобольных, проходящих курс химиотерапии, или пациентов, принимающих определенные иммунные препараты после трансплантации органов.

В Сингапуре зафиксировано свыше 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, среди которых подтверждено свыше 12,9 тысяч выздоровевших, количество летальных исходов - 23.


Источник: zakon.kz
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