«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Мая
+26...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.13 KZT
  • €1 = 451.4 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Смертельный наезд на блокпосту: Водитель BMW работал в полиции 6 лет

Просмотров:1046 Опубликовано: Сегодня, 10:06
Смертельный наезд на блокпосту: Водитель BMW работал в полиции 6 лет
Кадр из видео
Водитель BMW, сбивший полицейских на блокпосту в Алматы, шесть лет работал в правоохранительных органах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Сообщается, что он был уволен за халатное отношение к своим обязанностям.

"Произошедшая на блокпосту трагедия унесла жизни сразу двух сотрудников полиции, для которых служба в органах внутренних дел была настоящим призванием.

Но еще печальнее, что водитель, совершивший страшное ДТП, ранее носил погоны. Проработав в полиции шесть лет, он за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания. Это и стало причиной его увольнения из органов внутренних дел. Но даже после этого он не сделал для себя правильных выводов. Нарушив закон и зная о тяжких последствиях, он сел пьяным за руль и совершил преступление", - сказал начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Глава алматинской полиции отметил, что за убийство двух и более лиц в отношении водителя начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК "Убийство".

Отмечается, что ему грозит от 15 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, 25 мая пьяный водитель BMW протаранил блокпост в микрорайоне Коксай и въехал в патрульную машину. Инцидент произошел рано утром, около 05.30. В салоне авто находились двое полицейских, один из которых скончался на месте, а другой умер в больнице, не приходя в сознание. В результате аварии также тяжелые травмы получил третий полицейский, который находится в реанимации.

Скончавшиеся правоохранители воспитывали детей. Жена одного из погибших полицейских опубликовала в Instagram трогательное сообщение.

"Ты ушел слишком молодым, мы не успели осуществить все наши планы. Я не знаю, что делать, как жить? Прости меня, если я сломаюсь, береги с небес сына. Люблю тебя, мой кудряшка", - написала она.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
нашевсе (Посетители) Сегодня, 12:51
Его уволили видать 24 мая, а мож 25 мая. Напился с горя? bazar
Если с таким поведением проработал 6 лет, значит есть покровитель. Ему если совесть есть просто уйти надо.
Соболезнования семьям погибших правоохранителей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Vohazab
  • leo529
  • veselaya
  • mer
  • kolu411
  • Лия
  • Neo_454
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:21
Если был уволен, почему он был в форме полиции при ДТП?
Уволили задним числом, чтоб самих не поувольняли за преступление своего подчиненного...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика