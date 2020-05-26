Смертельный наезд на блокпосту: Водитель BMW работал в полиции 6 лет

Водитель BMW, сбивший полицейских на блокпосту в Алматы, шесть лет работал в правоохранительных органах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.
Сообщается, что он был уволен за халатное отношение к своим обязанностям.
"Произошедшая на блокпосту трагедия унесла жизни сразу двух сотрудников полиции, для которых служба в органах внутренних дел была настоящим призванием.
Но еще печальнее, что водитель, совершивший страшное ДТП, ранее носил погоны. Проработав в полиции шесть лет, он за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания. Это и стало причиной его увольнения из органов внутренних дел. Но даже после этого он не сделал для себя правильных выводов. Нарушив закон и зная о тяжких последствиях, он сел пьяным за руль и совершил преступление", - сказал начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.
Глава алматинской полиции отметил, что за убийство двух и более лиц в отношении водителя начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК "Убийство".
Отмечается, что ему грозит от 15 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, 25 мая пьяный водитель BMW протаранил блокпост в микрорайоне Коксай и въехал в патрульную машину. Инцидент произошел рано утром, около 05.30. В салоне авто находились двое полицейских, один из которых скончался на месте, а другой умер в больнице, не приходя в сознание. В результате аварии также тяжелые травмы получил третий полицейский, который находится в реанимации.
Скончавшиеся правоохранители воспитывали детей. Жена одного из погибших полицейских опубликовала в Instagram трогательное сообщение.
"Ты ушел слишком молодым, мы не успели осуществить все наши планы. Я не знаю, что делать, как жить? Прости меня, если я сломаюсь, береги с небес сына. Люблю тебя, мой кудряшка", - написала она.
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