Глава Минобразования запретил учителям брать расписки с родителей на время каникул

НУР-СУЛТАН, 26 мая — Sputnik. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов запретил школам брать расписки от родителей о том, что они ответственны за своих детей на период летних каникул.



По его словам, подобное требование нецелесообразно, так как каждый родитель несет ответственность за своего ребенка круглый год.



"Некоторые учителя сейчас берут расписку от родителей по поводу ответственности за детей. Насколько это актуально? Летом учителя должны отдыхать и брать подобную расписку от родителей нельзя. Родители и так отвечают за своих детей всегда", - заявил глава Минобразования.



Ранее в родительских чатах и социальных сетях казахстанцы жаловались о том, классные руководители просят расписки от родителей, что на время летних каникул вся ответственность за безопасность школьников лежит на них.



Подобный подход учителей казахстанцы назвали формальным и отказывались писать подобные письма в школы.