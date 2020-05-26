Названы причины отказа в выплате 42 500 тенге

Прием заявок прекращен, но можно подать на пересмотр отказа.



Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов озвучил причины отказа в получении выплаты 42 500, передает zakon.kz.



Я хотел бы еще раз напомнить, о чем мы всегда говорили, основным критерием для назначения социальной выплаты наемным работникам является факт нахождения в отпуске без сохранения заработной платы и стаж участия в системе социального страхования, для других категорий – потеря полного дохода в период ЧП и стаж участия в системе социального страхования, а для граждан, работающих по договорам ГПХ – наличие пенсионных взносов, – подчеркнул вице-министр.



При проверке данных заявителей через информационные системы МТСЗН и других государственных органов были выявлены случаи несоответствия отдельных ИП и наемных работников вышеуказанным критериям. В связи с чем им было отказано в выплате социального пособия.



Прежде всего, отказы были произведены в связи с:



- отсутствием пенсионных взносов и социальных отчислений;

- увеличением пенсионных взносов и социальных отчислений в период ЧП (в апреле);

- не подтверждением потери дохода у ИП;

- наличием двойного дохода;

- работодатель, указанный в заявлении, не соответствует плательщику пенсионных взносов и социальных отчислений.



Также были отказы и по статусу заявителей, включая:



- наличие статуса безработного;

- фиктивные заявления за умерших людей;

- заявления от людей, выехавших за рубеж;

- заявления от находящихся в местах лишения свободы;

- заявления от работников госсектора, квазигоссектора, БВУ и других предприятий, работавших во время ЧП;

- заявления от активных получателей пенсии и пособий.



Я еще раз подчеркну, что в связи с прекращением действия режима ЧП с 11 мая 2020 года завершен прием новых заявлений. В то же время, в связи с обращениями отдельных граждан, которым не назначили выплату 42 500 тенге, Министерством труда и социальной защиты населения выработан алгоритм пересмотра таких заявлений. Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб, – добавил Сарбасов.