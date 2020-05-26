О сокращении рабочей недели высказались в Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов рассказал о способах сохранения рабочих мест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Есть различные возможности для сохранения рабочих мест, которые успешно используют наши работодатели. Если специфика производства позволяет, то это введение дистанционного режима рабочего времени. Условия определяются по соглашению сторон. Работодатель предоставляет все необходимые технические возможности, прежде всего это средства связи.
Далее работодатель может ввести неполное рабочее время. Это может быть сокращенный рабочий день, либо сократить рабочую неделю. Надо четко очертить, что в рамках неполного рабочего времени оплата труда осуществляется пропорционально рабочему времени. Это отпуск без сохранения заработной платы. Такая инициатива допустима по инициативе работника и работодателя за исключением отдельных случаев, когда они обязаны предоставлять такие отпуска", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения на брифинге в СЦК.
Сарбасов отметил, что действующее трудовое законодательство достаточно гибкое в плане организации труда.
"Мы понимаем все сложности. Работодатель может ввести и режим простоя. Оплата труда - по соглашению сторон, но минимальная планка на уровне минимальной зарплаты. (...) Простой подходит не всем. Такие ограничения могут вводиться", - добавил вице-министр.
При этом он поблагодарил работодателей, которые стараются сохранить рабочие места.
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