«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Мая
+26...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.13 KZT
  • €1 = 451.4 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

О сокращении рабочей недели высказались в Минтруда

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 13:16
О сокращении рабочей недели высказались в Минтруда
Фото:elements.envato.com
Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов рассказал о способах сохранения рабочих мест, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Есть различные возможности для сохранения рабочих мест, которые успешно используют наши работодатели. Если специфика производства позволяет, то это введение дистанционного режима рабочего времени. Условия определяются по соглашению сторон. Работодатель предоставляет все необходимые технические возможности, прежде всего это средства связи.

Далее работодатель может ввести неполное рабочее время. Это может быть сокращенный рабочий день, либо сократить рабочую неделю. Надо четко очертить, что в рамках неполного рабочего времени оплата труда осуществляется пропорционально рабочему времени. Это отпуск без сохранения заработной платы. Такая инициатива допустима по инициативе работника и работодателя за исключением отдельных случаев, когда они обязаны предоставлять такие отпуска", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения на брифинге в СЦК.

Сарбасов отметил, что действующее трудовое законодательство достаточно гибкое в плане организации труда.

"Мы понимаем все сложности. Работодатель может ввести и режим простоя. Оплата труда - по соглашению сторон, но минимальная планка на уровне минимальной зарплаты. (...) Простой подходит не всем. Такие ограничения могут вводиться", - добавил вице-министр.

При этом он поблагодарил работодателей, которые стараются сохранить рабочие места.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика