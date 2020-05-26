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Как в полиции Алматы дезинформировали общественность по делу полицейских

Просмотров:814 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Как в полиции Алматы дезинформировали общественность по делу полицейских
Фото из открытых источников
25 мая в следствие ДТП в блокпосту в Алматы, устроенного владельцем BMW, умерли двое полицейских: 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев и сержант Дастан Абдыканов.

По этому делу в официальных сообщениях, ДП полиции дезинформировал общественность по пяти пунктам:

1) Изначально в полиции погибшего Жараса Жангазиева назвали Жалгасом.

2) У второго погибшего Дастана Абдыханова месяц назад родился сын. А в заявлении полиции было указано, что у него имеется дочь.

3) Год рождения виновника ДТП указывался в официальном сообщении как 1992. Позже выяснилось, что он 1994 г.р.

4) В полиции изначально категорически опровергали версию о причастности предполагаемого виновного в смертельном ДТП к правоохранительным органам.

"Он мог купить форму в военторге", - сказала Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП.

Сегодня же утром в ДП все же признали, что предполагаемый виновник шесть лет проработал в полиции.

5) Сегодня утром начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов сообщил, что водитель, совершивший страшное ДТП на блокпосту в городе Алматы, ранее являлся сотрудником полиции, и что он ранее был уволен из полиции за халатное отношение к своим обязанностям.

Жена погибшего полицейского Дастана Абдыханова утверждает, что он был действующим сотрудником полиции, и даже выходил с ее супругом на ночную смену.


Источник: holanews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 18:10
Гнилая лживая система МВД стоит в стране на страже закона и порядка... Что может быть ужаснее. Хуже того, многие
эти выродки после снятия погон пришли на руководящие должности в гражданские предприятия и пытаются нам мозг выносить...
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:45
надеюсь г-н Токаев К.К. уже обратил внимание на этот факт и мы увидим последствия для самой верхушки этой раковой опухоли под названием МВД.
 
 

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