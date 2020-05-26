Как в полиции Алматы дезинформировали общественность по делу полицейских

25 мая в следствие ДТП в блокпосту в Алматы, устроенного владельцем BMW, умерли двое полицейских: 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев и сержант Дастан Абдыканов.
По этому делу в официальных сообщениях, ДП полиции дезинформировал общественность по пяти пунктам:
1) Изначально в полиции погибшего Жараса Жангазиева назвали Жалгасом.
2) У второго погибшего Дастана Абдыханова месяц назад родился сын. А в заявлении полиции было указано, что у него имеется дочь.
3) Год рождения виновника ДТП указывался в официальном сообщении как 1992. Позже выяснилось, что он 1994 г.р.
4) В полиции изначально категорически опровергали версию о причастности предполагаемого виновного в смертельном ДТП к правоохранительным органам.
"Он мог купить форму в военторге", - сказала Салтанат Азирбек, официальный представитель ДП.
Сегодня же утром в ДП все же признали, что предполагаемый виновник шесть лет проработал в полиции.
5) Сегодня утром начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов сообщил, что водитель, совершивший страшное ДТП на блокпосту в городе Алматы, ранее являлся сотрудником полиции, и что он ранее был уволен из полиции за халатное отношение к своим обязанностям.
Жена погибшего полицейского Дастана Абдыханова утверждает, что он был действующим сотрудником полиции, и даже выходил с ее супругом на ночную смену.
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