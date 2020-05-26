В Казахстане изменили правила для контактных с больными коронавирусом

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, кому из считающихся контактными с зараженными коронавирусом не нужно уходить на карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы поменяли тактику по отношению к контактным лицам. Сегодня накоплен опыт наш и международный, он позволил эту тактику изменить. Сегодня мы делим их на близкие контакты, потенциальные контакты. Близкие контакты - это люди, которые находились с больным на расстоянии меньше полутора метров в течение более 15 минут. Потенциальные контакты - это лица, которые находились с больным в одном помещении более 15 минут. Ранее близкие контакты у нас подлежали обязательному тестированию на ПЦР и обязательной карантинизации в карантинные стационары. Сегодня эта тактика поменялась", - сказала Айжан Есмагамбетова.
Теперь близких контактных обязательно тестируют и просят в течение 14 дней оставаться дома.
"Они подписывают расписку, подтверждают нам, что они будут соблюдать карантин, сидеть на дома по месту проживания или пребывания, но не в карантинном стационаре", - сказала Есмагамбетова.
Потенциальные контактные, не имея симптомов, могут не изолироваться.
"Мы их также сегодня тестируем при выявлении, но при этом, если раньше все потенциальные контакты в обязательном порядке изолировались на 14 дней на домашний карантин по месту своего проживания, то сегодня мы этих требований не предъявляем. Обязательно тестируем, но при этом они дают нам расписку, что, в случае появления симптомов, они обязательно обратятся за медицинской помощью, а домашнему карантину они уже не подлежат. То есть, могут свободно передвигаться, но при этом должны отслеживать состояние своего здоровья", - сказала главный санврач страны.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz