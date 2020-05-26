В Казахстане изменили правила для контактных с больными коронавирусом

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, кому из считающихся контактными с зараженными коронавирусом не нужно уходить на карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы поменяли тактику по отношению к контактным лицам. Сегодня накоплен опыт наш и международный, он позволил эту тактику изменить. Сегодня мы делим их на близкие контакты, потенциальные контакты. Близкие контакты - это люди, которые находились с больным на расстоянии меньше полутора метров в течение более 15 минут. Потенциальные контакты - это лица, которые находились с больным в одном помещении более 15 минут. Ранее близкие контакты у нас подлежали обязательному тестированию на ПЦР и обязательной карантинизации в карантинные стационары. Сегодня эта тактика поменялась", - сказала Айжан Есмагамбетова.



Теперь близких контактных обязательно тестируют и просят в течение 14 дней оставаться дома.



"Они подписывают расписку, подтверждают нам, что они будут соблюдать карантин, сидеть на дома по месту проживания или пребывания, но не в карантинном стационаре", - сказала Есмагамбетова.



Потенциальные контактные, не имея симптомов, могут не изолироваться.



"Мы их также сегодня тестируем при выявлении, но при этом, если раньше все потенциальные контакты в обязательном порядке изолировались на 14 дней на домашний карантин по месту своего проживания, то сегодня мы этих требований не предъявляем. Обязательно тестируем, но при этом они дают нам расписку, что, в случае появления симптомов, они обязательно обратятся за медицинской помощью, а домашнему карантину они уже не подлежат. То есть, могут свободно передвигаться, но при этом должны отслеживать состояние своего здоровья", - сказала главный санврач страны.