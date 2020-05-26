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Почему казахстанцев заставляют носить маски на улице

Просмотров:836 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Почему казахстанцев заставляют носить маски на улице
Фото из открытых источников
Казахстанцев призывают носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, с какой целью введено данное требование, передает zakon.kz.

Понятно, что в закрытых помещениях риск заразиться коронавирусом высок, поэтому от всех посетителей магазинов, аптек и других учреждений, находящихся внутри зданий, справедливо требуют надевать медицинские маски. Тем более, что в нашей стране более 70% случаев коронавируса выявлено у людей, не имеющих никаких симптомов заболевания. Но при этом бессимптомные носители вируса, по данным медиков, могут заражать других.

А вот по ношению масок на открытом воздухе у казахстанцев есть немало вопросов. Главный санитарный врач Казахстана ответила, почему была введена рекомендация по ношению масок на улицах тоже.

По ношению масок на открытом воздухе - есть рекомендация ВОЗ. Почему рекомендуют носить маски на открытом воздухе? Потому что, оказывается, мы, не фиксируя сами, касаемся за минуту 3-4 раза лица. Как раз, касание лица своего, слизистых глаз, носа, рта, это и есть путь передачи инфекции. А маска закрывает рот, нос и лишний раз не прикоснешься. Если гражданин, который задает вопросы, может контролировать свои действия, и идя на улице, не трогать... Но это мы делаем непроизвольно, и мы даже не отмечаем, что мы коснулись своего лица, глаз или рта. Поэтому ношение маски на улице именно для этого рекомендуется, чтобы минимизировать риски, связанные с прикосновением к слизистым оболочкам на лице, - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Она на своем примере заметила, что пыталась контролировать свои руки и не трогать лицо, но у нее не получилось.

Это ты должен постоянно в голове держать эту мысль: "Я не должен касаться, я не должен касаться", но все равно непроизвольно это случается, пояснила Айжан Есмагамбетова.

Также она призвала соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, накануне стало известно, что в Алматы планируют штрафовать людей, которые не будут носить маски на улице, по статье 462, п.3 КОАП - "Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции".

По информации первого заместителя акима Алматы Ерлана Кожагапанова и главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, сумма штрафа составит 5 МРП (13 890 тенге). Но на данный момент полицейские и сотрудники акимата будут вести лишь разъяснительные беседы и наказывать пока никого из физических лиц не станут.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 9 )

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  • sergei 66
 Expert (Посетители) Сегодня, 18:24
На свежем воздухе маску носить вредно. И не собираюсь. Доказано настоящими медиками. Наши "клоуны" - вообще не авторитет. А штрафы вообще могут стать последней каплей...
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:22
Где эти акиматовское инстаграмщики которые людей снимали как они без масок на улицах ходили ?
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 17:20
Цитата: Multiverse
В курсе, то что автобусы только неделю ездить как начали ?

Восемь дней, если уж точно.
И к чему этот вопрос вообще?
 
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  • Expert
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:17
leo529,
В курсе, то что автобусы только неделю ездить как начали ?
 
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  • Леська
  • Expert
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:05
Цитата: Multiverse
Пассажиры видят, что водитель без маски и берут с него пример! К тому же, почему в автобусах имеются стоячие места ? Позиционировали ведь, что заполняться будет не более чем число мест для сидения !

Вот же негодяи какие!! :))
Ну Вы прямо как будто вчера на свет появились...
 
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  • тишка
  • Expert
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:02
Сейчас наблюдал, водители автобусов тоже игнорировать ношение маски стали, это просто праздник какой-то для распространения )))
Пассажиры видят, что водитель без маски и берут с него пример!
К тому же, почему в автобусах имеются стоячие места ? Позиционировали ведь, что заполняться будет не более чем число мест для сидения !
 
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  • leo529
  • Expert
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:01
я предлагаю выдвинуть кандидатуру Главного санитарного врач Казахстана Айжан Есмагамбетову на должность Председателя ВОЗ и всех остальных вселенских медицинских организаций.
 
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  • Expert
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:48
Госпожа Айжан досвидантя,Азамат тоже.)))
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:15
Согласно данным из работы австралийских исследователей, человек касается лица в среднем 23 раза в час, или один раз в две с половиной минуты. Чаще всего трогают рот, щеки и подбородок.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25637115/

3-4 раза в минуту кажется перебор. Хотя может у них там в австралиях лица чаще моют, поэтому реже чешется)))
 
 

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