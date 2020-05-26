Почему казахстанцев заставляют носить маски на улице

Казахстанцев призывают носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, с какой целью введено данное требование, передает zakon.kz.



Понятно, что в закрытых помещениях риск заразиться коронавирусом высок, поэтому от всех посетителей магазинов, аптек и других учреждений, находящихся внутри зданий, справедливо требуют надевать медицинские маски. Тем более, что в нашей стране более 70% случаев коронавируса выявлено у людей, не имеющих никаких симптомов заболевания. Но при этом бессимптомные носители вируса, по данным медиков, могут заражать других.



А вот по ношению масок на открытом воздухе у казахстанцев есть немало вопросов. Главный санитарный врач Казахстана ответила, почему была введена рекомендация по ношению масок на улицах тоже.



По ношению масок на открытом воздухе - есть рекомендация ВОЗ. Почему рекомендуют носить маски на открытом воздухе? Потому что, оказывается, мы, не фиксируя сами, касаемся за минуту 3-4 раза лица. Как раз, касание лица своего, слизистых глаз, носа, рта, это и есть путь передачи инфекции. А маска закрывает рот, нос и лишний раз не прикоснешься. Если гражданин, который задает вопросы, может контролировать свои действия, и идя на улице, не трогать... Но это мы делаем непроизвольно, и мы даже не отмечаем, что мы коснулись своего лица, глаз или рта. Поэтому ношение маски на улице именно для этого рекомендуется, чтобы минимизировать риски, связанные с прикосновением к слизистым оболочкам на лице, - пояснила Айжан Есмагамбетова.



Она на своем примере заметила, что пыталась контролировать свои руки и не трогать лицо, но у нее не получилось.



Это ты должен постоянно в голове держать эту мысль: "Я не должен касаться, я не должен касаться", но все равно непроизвольно это случается, пояснила Айжан Есмагамбетова.



Также она призвала соблюдать социальную дистанцию.



Напомним, накануне стало известно, что в Алматы планируют штрафовать людей, которые не будут носить маски на улице, по статье 462, п.3 КОАП - "Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции".



По информации первого заместителя акима Алматы Ерлана Кожагапанова и главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, сумма штрафа составит 5 МРП (13 890 тенге). Но на данный момент полицейские и сотрудники акимата будут вести лишь разъяснительные беседы и наказывать пока никого из физических лиц не станут.