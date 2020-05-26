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Мусоровозы в Казахстане будут чипировать

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Мусоровозы в Казахстане будут чипировать
Фото:astana.gov.kz
Мусоровозы в Казахстане будут чипировать, чтобы следить за их работой. Об этом на брифинге в Казахстанском пресс-клубе рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Зулфухар Жолдасов сообщил, что в новом Экологическом кодексе уделяется внимание проблеме утилизации твердых бытовых отходов.

"Почему мы за городом можем увидеть какие-то стихийные свалки? Здесь большой вопрос в регулировании. Мы предполагаем, что те компании, которые будут вывозить мусор, они должны работать по уведомлению и разрешению. То есть сейчас любая "Газель" может подать объявление по вывозу мусора, потом забирает строительный мусор, и вместо того, чтобы платить 20 тысяч тенге за вывоз на полигон, они все оставляют в степи или в овраге. Мы также предполагаем, что все машины должны быть чипированы, чтобы был контроль за этими компаниями", - рассказал он.

По его словам, также планируется лицензировать все компании по переработке мусора. По его словам, проблема заключается в том, что нелицензированные компании принимают пластик, макулатуру, технику и вместо переработки просто вывозят за город, где и оставляют.


Источник: Tengrinews.kz
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