Котом-вратарем восторгался весь мир и даже мюнхенская «Бавария». Оказалось, видео с ним — фейк

Английский блогер Крис Диксон снял вирусное видео с котом, отбивающим мячи, а позже признался, что это была постановка. А ведь вратарское мастерство четвероногого успели оценить в мюнхенской «Баварии»…
23 мая на YouTube-канале ChrisMD, принадлежащем английскому блогеру Крису Диксону, вышло видео, автор которого разоблачал… собственные посты в Instagram! Молодой человек, на Instagram-аккаунт которого подписаны более миллиона пользователей, а на YouTube-канал — более 4,5 миллиона человек, признал, что всю прошедшую неделю он «восседал на троне лжи».
Как оказалось, парень решил провести социальный эксперимент: за прошлую неделю он выложил пять постов в Instagram, и все они были сделаны с помощью фото- или видеомонтажа. Например, на одном из них он «случайно» разбил футбольным мячом стекло автомобиля — но, как выяснилось, это было всего лишь замысловатым наложением одного видео на другое, а машина в итоге осталась цела.
Потом были еще две фотографии: на одной из них блогер решил продемонстрировать подписчикам прекрасную физическую форму, подняв над головой девушку, на другой — изобразил себя на фоне облака, показывающего «средний палец», подписав это как «небо 2020-го». В обоих случаях Крис обращался к услугам профессиональных фоторедакторов. И те выполнили свою работу вполне качественно.
В немецкой команде такую отсылку оценили и даже сделали репост видео в официальном Twitter-аккаунте клуба.
Само видео оказалось по-настоящему вирусным и разлетелось по всему миру — о нем упоминали в новостных программах Новой Зеландии, писали на спортивных ресурсах Южной Африки… Все были поражены навыками четвероногого вратаря. Что, в общем, неудивительно: за время карантина люди соскучились по футболу, а чемпионаты только-только начали возобновляться. Почему бы и не посмотреть на кота-футболиста?
Вот только никаких сейвов пушистый в действительности не совершал — разве что красивые прыжки, когда хозяин махал перед ним игрушкой. Но видеообработка иногда творит чудеса, и с помощью нехитрых наложений кот начал «отбивать мячи».
Зачем же были нужны все эти фейки? По словам Криса, для него стало настоящей сенсацией то, как легко люди верят информации в интернете. Собственно, сам он и не скрывал, что видео с котом, равно как и предыдущие посты, было фейком — знакомым, которые спрашивали его, он честно говорил об этом. Но поразительно, что большинству пользователей даже в голову не пришло, что это может быть неправдой.
Блогер уверен, что большинство знаменитостей регулярно публикуют такие же фейки, так же мастерски пользуются фотошопом, пользуясь доверчивостью подписчиков, принимающих все за чистую монету. И большинство красивых фотографий в аккаунтах звезд — точно такие же фейки, не имеющие ничего общего с реальностью.
Ну а вот то самое «разоблачающее» видео, где парень наглядно показывает, как именно было сделано видео с котом-Нойером и другие фейковые посты.
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