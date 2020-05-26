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Путин назвал новую дату парада Победы

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Путин назвал новую дату парада Победы
Фото из открытых источников
Парад пройдет в Москве 24 июня.

Назначена дата проведения Парада Победы в Москве, передает Today.kz со ссылкой на РИА Новости.

Парад пройдет на Красной площади 24 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Он поручил начать подготовку к этому событию.

Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэму его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.


Источник: today.kz
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