Путин назвал новую дату парада Победы

Парад пройдет в Москве 24 июня.



Назначена дата проведения Парада Победы в Москве, передает Today.kz со ссылкой на РИА Новости.



Парад пройдет на Красной площади 24 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Он поручил начать подготовку к этому событию.



Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.



Путин также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэму его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.



Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.