Токаев принял приглашение Путина на Парад Победы

В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с Президентом России В. Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 26, 2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что дал положительный ответ на приглашение принять участие в Параде Победы в Москве 24 июня, передает Tengrinews.kz."В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение", - написал Токаев в Twitter.Сегодня стало известно, что Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. По словам Путина, это день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.