Токаев принял приглашение Путина на Парад Победы

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В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с Президентом России В. Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 26, 2020
Комментарии ( 2 )
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