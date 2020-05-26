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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев принял приглашение Путина на Парад Победы

Просмотров:518 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Токаев принял приглашение Путина на Парад Победы
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что дал положительный ответ на приглашение принять участие в Параде Победы в Москве 24 июня, передает Tengrinews.kz.

"В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение", - написал Токаев в Twitter.









Сегодня стало известно, что Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. По словам Путина, это день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 21:09
Ровно 75 лет после парада Победы на Красной площади 1945 года!Здоровья ветеранам и вечный покой и память погибшим на полях сражений!!
 
-3
  • Космос
  • Галина63
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kz1990
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 19:16
Путин совсем с катушек сьехал!
 
 

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