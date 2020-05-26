Синоптики предупредили казахстанцев об экстремальной жаре

В ряде регионов страны температура воздуха поднимется выше 40 градусов.



Еще в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Today.kz. По данным РГП "Казгидромет", в ряде регионов температура воздуха поднимется до 41 градуса.



Так, днем 27 мая в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40 °С.



Днем 27-28 мая в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара 35-39 градусов.



Днем 27-29 мая в Мангистауской области местами ожидается сильная жара 38-40 градусов.



Шквал и град ожидаются 27 мая в Восточно-Казахстанской области. Ветер северо-западный, северный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 м/с.



Экстремальная жара ожидается также в Кызылординской, Алматинской и Туркестанской областях. Здесь температура воздуха поднимется выше 40 градусов.