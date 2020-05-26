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Синоптики предупредили казахстанцев об экстремальной жаре

Просмотров:812 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Синоптики предупредили казахстанцев об экстремальной жаре
Фото из открытых источников
В ряде регионов страны температура воздуха поднимется выше 40 градусов.

Еще в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Today.kz. По данным РГП "Казгидромет", в ряде регионов температура воздуха поднимется до 41 градуса.

Так, днем 27 мая в Жамбылской области ожидается сильная жара до 40 °С.

Днем 27-28 мая в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара 35-39 градусов.

Днем 27-29 мая в Мангистауской области местами ожидается сильная жара 38-40 градусов.

Шквал и град ожидаются 27 мая в Восточно-Казахстанской области. Ветер северо-западный, северный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 м/с.

Экстремальная жара ожидается также в Кызылординской, Алматинской и Туркестанской областях. Здесь температура воздуха поднимется выше 40 градусов.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Леська (Посетители) Сегодня, 22:37
главное чтобы "корона власти" об этом не забыла и перестала приписывать больных короновирусом, надеюсь они еще помнят, что типо она дохнит от такой температуры
 
 

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